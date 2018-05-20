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Гонорар как рулетка: сколько кинозвезды получают в России и Голливуде
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Гонорар как рулетка: сколько кинозвезды получают в России и Голливуде 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Британский актер Бенедикт Камбербэтч заступился за женщин. Исполнитель роли Шерлока Холмса призвал бойкотировать проекты, где актрисам платят меньше, чем их коллегам-мужчинам. Недавно стало известно, что за работу в сериале «Корона» актриса Клер Фой, сыгравшая Елизавету Вторую, получила меньше, чем актер Мэтт Смит. У него была роль супруга королевы — принца Филиппа. От чего зависят гонорары артистов и сколько зарабатывают российские звезды?
Начнем с цифр, которые могут вас разочаровать. Профессия актера — это рулетка. Кому-то везет, кому-то — нет. Часто даже выпускники театральных вузов начинают с ролей в массовке и малюсеньких гонораров. В массовке задействованы актеры самой низкой, восьмой, категории. За один съемочный день, который длится 12 часов, они получают по 10 долларов.
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Чтобы зарабатывать больше, надо чаще сниматься. Актерские категории присваиваются в зависимости от количества сыгранных ролей. Для каждого ранга свои расценки. Например, актеры третьей категории зарабатывают уже 570 долларов за съемочный день, второй категории — 1000 долларов, первой — 1400, артист высшей категории получает около 2 тысяч 700 долларов за один съемочный день.
К звездам, имена которых известны каждому, индивидуальный поход. Так, Сергей Безруков или Константин Хабенский за один съемочный день могут получить 7 тысяч долларов. Гонорар Сергея Гармаша и Дмитрия Дюжева меньше — 5 тысяч; Нонна Гришаева, Иван Охлобыстин, Светлана Ходченкова получают 4000 за день работы.
Журнал «Форбс» составил рейтинг самых обеспеченных российских актеров, и там на верхних строчках другие имена. На первом месте оказался Сергей Светлаков, его годовой доход — 3 миллиона 200 тысяч долларов в год. Иван Ургант получает 2 миллиона 700 тысяч, а Константин Хабенский оказался только на пятом месте, он зарабатывает в год 1 миллион 400 тысяч долларов.
Дело в том, что зачастую основной доход актерам приносит не работа в кино, а реклама и корпоративы. Так, Сергей Шнуров за одно выступление на частной вечеринке получает от 100 тысяч долларов. Иван Ургант берет от 50 тысяч. А вот в кино актеры иногда снимаются и бесплатно. Например, Алексей Серебряков не взял деньги за роль в картине Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Не раз работал бесплатно и Константин Хабенский, за главную роль в фильме «Коллектор» он взял чисто символическую плату.
Голливудские звезды зарабатывают в десятки раз больше. Так, рейтинг «Форбс» за прошлый год возглавил актер Марк Уолберг — он заработал 68 миллионов долларов, на втором месте — качок Дуэйн Джонсон, который получил 65 миллионов, на третьей строчке — звезда «Форсажей» Вин Дизель — прошлый год принес ему 54 с половиной миллиона долларов.
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