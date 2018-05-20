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«Поттер» в трусах и с пистолетами взорвал Сеть
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«Поттер» в трусах и с пистолетами взорвал Сеть 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Пушки Акимбо"
Кадры с Дэниэлом Рэдклиффом, попавшие в интернет, так поразили пользователей, что мгновенно стали основой для новых мемов.
Это кадры из нового фильма "Пушки Акимбо", в котором сейчас снимается актер. По сюжету, герой Рэдклиффа — обычный парень с необычной судьбой. Ему предстоит принять участие в гладиаторских боях ради своей девушки. Съемки пока продолжаются и точной информации о том, когда зрители смогут увидеть новую картину, пока нет.
Напомним, что мировая известность к актеру пришла после съемок в фильмах о Гарри Поттере, с тех пор он сыграл много ролей, но у большинства зрителей его образ все еще ассоциируется с именем знаменитого юного волшебника.
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