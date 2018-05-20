«Поттер» в трусах и с пистолетами взорвал Сеть 

Кадры с Дэниэлом Рэдклиффом, попавшие в интернет, так поразили пользователей, что мгновенно стали основой для новых мемов.
Это кадры из нового фильма "Пушки Акимбо", в котором сейчас снимается актер. По сюжету, герой Рэдклиффа — обычный парень с необычной судьбой. Ему предстоит принять участие в гладиаторских боях ради своей девушки. Съемки пока продолжаются и точной информации о том, когда зрители смогут увидеть новую картину, пока нет.
Mood: Гарри Поттер после выпускного в Хогвартсе pic.twitter.com/7ZGlNAKoos— мисс чинаски (@spiritcrushhher) 20 мая 2018 г.
гарри поттер и серые трусы в жёлтую уточку pic.twitter.com/40RB2eehlf— gunga din (@gunga_pudding) 20 мая 2018 г.
Настроение: Гарри Поттер#HarryPotter#DanielRadcliffe pic.twitter.com/BAlbnPUFcl— сердечко тома холланда (@SBastamieva) 17 мая 2018 г.
Напомним, что мировая известность к актеру пришла после съемок в фильмах о Гарри Поттере, с тех пор он сыграл много ролей, но у большинства зрителей его образ все еще ассоциируется с именем знаменитого юного волшебника.