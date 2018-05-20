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Дженифер Энистон станет президентом США
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Дженифер Энистон станет президентом США 

Рамблер 1 час назад
Фото: @jenniferanistononline
Американская актриса сыграет роль первого в истории США президента-женщины с нетрадиционной сексуальной ориентацией в сериале "Первые леди", который выйдет на Netflix. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Авторы сериала хотят показать, что за каждой великой женщиной стоит другая женщина. А реализацию этой задачи они доверят актрисам Дженифер Энистон и Тиг Нотаро. Энистон выступит в роли президента — Беверли Николсон, а Нотаро станет ее женой — Кейси. Кстати, Нотаро пишет и сценарий, а помогает ей в этом ее верная жена Стефани Аллинн. Планируется, что шоу получится в жанре политической комедии.
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