Дженифер Энистон станет президентом США

Американская актриса сыграет роль первого в истории США президента-женщины с нетрадиционной сексуальной ориентацией в сериале "Первые леди", который выйдет на Netflix . Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Авторы сериала хотят показать, что за каждой великой женщиной стоит другая женщина. А реализацию этой задачи они доверят актрисам Дженифер Энистон и Тиг Нотаро. Энистон выступит в роли президента — Беверли Николсон, а Нотаро станет ее женой — Кейси. Кстати, Нотаро пишет и сценарий, а помогает ей в этом ее верная жена Стефани Аллинн. Планируется, что шоу получится в жанре политической комедии.