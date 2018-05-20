Музей современного искусства «Гараж» покажет в Самаре фильме об искусстве 

Все фильмы разделены на два блока: «Искусство в кино» (галерея «Виктория») и «Кино в пространстве и времени» (кинотеатр «Художественный»).
Блок «Искусство в кино» составлен из документальных лент, рассказывающих о жизни выдающихся художников и деятелей современного искусства, а также игровых фильмов о разных художественных практиках. Среди картин, например, фестивальный блокбастер Юлиана Розефельдта «Манифесто» с Кейт Бланшет в главной роли.
Блок «Кино в пространстве и времени» — камерная антология современного экспериментального кино, в которую вошли высказывания режиссеров со всего мира на острые общественные темы и о природе искусства. Среди картин программы — документальная хроника «Аустерлиц» Сергея Лозницы о возможности сохранения памяти о трагедии Холокоста в превращенных в музеи нацистских концлагерях.
РАСПИСАНИЕ
23 мая, среда, 19:00 галерея «Виктория»
"Манифесто" Режиссер: Юлиан Розефельдт. Австралия, Германия, 2016. 95 мин. 16+
24 мая, четверг, 19:00 галерея «Виктория»
"В поисках «Рокки II» Режиссер: Пьер Бисмут. Германия, 2016. 93 мин. 12+
24 мая, четверг, 19:00 кинотеатр «Художественный»
"Гипернормализация" Режиссер: Адам Кертис. Великобритания. 2016. 166 мин. 16+
25 мая, пятница, 19:00 галерея «Виктория»
"Каттелан. Ушел скоро буду" Режиссер: Мора Аксельрод. США, 2016. 95 мин. 18+
26 мая, суббота, 17:00 кинотеатр «Художественный»
"Доусон: Застывшее время" Режиссер: Билл Моррисон. США, 2016. 120 мин. 6+
26 мая, суббота, 19:00 галерея «Виктория»
"Бойс" Режиссер: Андрес Файель. Германия, 2017. 107 мин. 18+
27 мая, воскресенье, 17:00 кинотеатр «Художественный»
"Аустерлиц" Режиссер Сергей Лозница. Германия, 2016. 94 мин. 12+
27 мая, воскресенье, 19:00 галерея «Виктория»
"Хокни" Режиссер: Рэнделл Райт. Великобритания, 2014. 112 мин. 18+