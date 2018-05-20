Музей современного искусства «Гараж» покажет в Самаре фильме об искусстве

Все фильмы разделены на два блока: «Искусство в кино» (галерея «Виктория») и «Кино в пространстве и времени» (кинотеатр «Художественный»).

Блок «Искусство в кино» составлен из документальных лент, рассказывающих о жизни выдающихся художников и деятелей современного искусства, а также игровых фильмов о разных художественных практиках. Среди картин, например, фестивальный блокбастер Юлиана Розефельдта «Манифесто» с Кейт Бланшет в главной роли.

Блок «Кино в пространстве и времени» — камерная антология современного экспериментального кино, в которую вошли высказывания режиссеров со всего мира на острые общественные темы и о природе искусства. Среди картин программы — документальная хроника «Аустерлиц» Сергея Лозницы о возможности сохранения памяти о трагедии Холокоста в превращенных в музеи нацистских концлагерях.

РАСПИСАНИЕ

23 мая, среда, 19:00 галерея «Виктория»

"Манифесто" Режиссер: Юлиан Розефельдт. Австралия, Германия, 2016. 95 мин. 16+

24 мая, четверг, 19:00 галерея «Виктория»

"В поисках «Рокки II» Режиссер: Пьер Бисмут. Германия, 2016. 93 мин. 12+

24 мая, четверг, 19:00 кинотеатр «Художественный»

25 мая, пятница, 19:00 галерея «Виктория»

"Каттелан. Ушел скоро буду" Режиссер: Мора Аксельрод. США, 2016. 95 мин. 18+

26 мая, суббота, 17:00 кинотеатр «Художественный»

26 мая, суббота, 19:00 галерея «Виктория»

27 мая, воскресенье, 17:00 кинотеатр «Художественный»

"Аустерлиц" Режиссер Сергей Лозница. Германия, 2016. 94 мин. 12+

27 мая, воскресенье, 19:00 галерея «Виктория»

"Хокни" Режиссер: Рэнделл Райт. Великобритания, 2014. 112 мин. 18+