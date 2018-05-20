«А-ля француженка»: Ольга Куриленко в Каннах выбрала максимально простое платье

Французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко появилась в Каннах в последний день кинофестиваля. Знаменитость вышла на красную дорожку перед премьерой фильма «Человек, который убил Дон Кихота», показанного вне основной конкурсной программы.

В нынешнем году организаторы Каннского кинофестиваля решили доверить честь стать «закрывающим фильмом» киноленте режиссера Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». Проект был в разработке более двадцати пяти лет и вот, наконец, смог увидеть свет. Главную женскую роль в сюрреалистичном фильме сыграла знаменитая красавица Ольга Куриленко.

Актриса появилась на ковровой дорожке кинофестиваля в день премьеры фильма со своим участием, чтобы позировать перед репортерами рядом с режиссером и всей командой, работавшей над созданием приключенческого фэнтези. На Ольге было надето скромное черное платье с белым цветочным принтом, сочетающимся по форме с аккуратными серьгами в ее ушах. Каштановые волосы актриса собрала в тугой хвост на затылке, а в макияже предпочла исключительно натуральные оттенки.

Но скромный образ, делающий ее «настоящей француженкой», вовсе не пришелся по душе бывшим соотечественникам, посчитавших его «слишком простым». «Оля, вы очень красивая, но где шикарное платье?» «Странный наряд для такого мероприятия… Будто просто в кино пришла» «Как неимоверно скучно для Канн. Для прогулки — прекрасно, но не по ковровой дорожке» «Очень просто выглядит, нет голливудского лоска» «Красивое платье. Оля в нем прям вылитая француженка. Но оно все-таки скучное для Канн»