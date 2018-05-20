«Служанка»

Жанр: драма, мелодрама, детектив, триллер, история

Год: 2016

Страна: Южная Корея

Оператор: Чон Джон-хун Кто снимался в фильме «Служанка»: Ким Мин-хи Ким Тхэ-ри , Ха Джон-у, Чо Джин-ун, Ким Хэ-сук, Мун Со-ри, Ли Ён-нё, Ли Дон-хви, Ю Мин-чхэ, Чо Ын-хён Сюжет фильма «Служанка» 1930-е годы прошлого столетия. Корея оккупирована японцами. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи принять участие в его замысле, посулив хорошее вознаграждение. Мужчина собирается жениться на богатой японке по имени Хидэко. Граф рассчитывает очаровать Хидэко, сбежать с ней в Японию, жениться, объявить ее сумасшедшей, упечь в психушку и стать владельцем ее состояния. А Сук-хи должна ему помочь, нанявшись личной служанкой к Хидэко и «продвигая» его кандидатуру. Что она и сделала. Сук-Хи поражена красотой Хидэко и её богатством. Она становится близка с хозяйкой и постепенно влюбляется в неё, теперь Граф — ее конкурент. Интересные факты о фильме «Служанка»:

Фильм является адаптацией романа британской писательницы Сары Уотерс «Тонкая работа» (2002), но действие перенесено из Британии XIX века в Корею ХХ-го. Даже не дочитав роман, Пак Чхан-ук решил снять по нему фильм со счастливым концом. Когда сценарий был готов, он отправил его Уотерс, и та работу одобрила. Съёмки фильма проходили с 15 июня по 31 октября 2015 года в различных точках Японии и Южной Кореи. В дни съемок эротических сцен, которыми изобилует картина, мужчинам, занятым в работе над фильмом, давали выходной. На съёмочной площадке оставались только женщины с микрофонами на штангах, а съёмки проводились дистанционно управляемыми камерами.

Трейлер фильма «Служанка»:

Кадры из фильма «Служанка»: Кадр из фильма «Служанка»Кадр из фильма «Служанка»Кадр из фильма «Служанка»Кадр из фильма «Служанка»Кадр из фильма «Служанка»