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«Дэдпул 2» за первый уикенд в США собрал меньше первой части, а по миру — больше
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«Дэдпул 2» за первый уикенд в США собрал меньше первой части, а по миру — больше 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Сумма для фильма с рейтингом «R» внушительная.
По предварительным оценкам, «Дэдпул 2» за первые выходные заработал 125 миллионов долларов в домашнем прокате, сообщает Variety. Это меньше, чем у первой части, которая в 2016 году дебютировала со 132,4 миллионами долларов.
Однако за пределами США фильм собрал внушительные 176 миллионов долларов (301 миллион долларов в сумме), и это без учёта Китая, где кино ещё не вышло на экраны. Для Fox это лучший запуск фильма в мировом прокате в истории. Кроме того, среди фильмов во взрослой категории «R» в США «Дэдпул 2» на втором месте, а в остальном мире — на первом.
«Дэдпул 2» — продолжение фильма о болтливом наёмнике 2016 года. «Это стандартный сиквел, снятый по принципу „быстрее, выше, сильнее“. Больше шуток, больше экшена, больше немотивированного и мотивированного насилия» — писали мы о фильме.
Критики встретили боевик с Райаном Рейнолдсом тепло. Рейтинг фильма на Metacritic составляет 66 баллов, что на один балл больше, чем у первой части. Рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes, в свою очередь, составляет 83%. Ну а результат на CinemaScore, который складывается из опросов зрителей в кинотеатрах — «А».
#дедпул #деньги #кино
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