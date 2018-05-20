Жанр: военный, драма, история
Год: 2018
Страна: Россия
Режиссер: Павел Дроздов
Сценарий: Наталья Лебедева, Алексей Петрухин, Виктор Куликов
Оператор: Кирилл Сперанский
Кто снимался в фильме «Прощаться не будем»: Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Анна Чурина, Ксения Петрухина, Артур Ваха, Алена Чехова, Андрей Смоляков, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Пескова Сюжет фильма «Прощаться не будем» Октябрь, 1941 год. Фашистские войска подходят к городу Калинину (современная Тверь). Враг планирует таким образом открыть себе прямой путь на Москву. В том, что Тверь будет взята, у противника сомнений нет, ведь на защите Калинина против сотен его танков всего две тысячи почти безоружных человек. Вся надежда на эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую железнодорожную станцию. Но диверсанты пытаются сделать все, чтобы подмога опоздала. Начальнику Калининского гарнизона, майору Павлу Сысоеву, нужно не только сохранить спокойствие среди горожан, но и вычислить шпиона, ведь под подозрение попадает и он сам. Интересные факты о фильме «Прощаться не будем»:
Фильм снимался в Твери и Тверской области. Массовка набиралась из числа местных жителей. Всего в фильме снялись 500 человек. Съемки не стали отменять даже в 30-градусный мороз. Тверской мост в фильме — это реальный мост, который был задействован в военных действиях в 1941 году. Впервые в истории администрация города дала разрешение на съемки фильма на этом объекте.
Трейлер фильма «Прощаться не будем»:
Кадры из фильма «Прощаться не будем»: Кадр из фильма «Прощаться не будем»Кадр из фильма «Прощаться не будем»Кадр из фильма «Прощаться не будем»Кадр из фильма «Прощаться не будем»Кадр из фильма «Прощаться не будем»Кадр из фильма «Прощаться не будем»