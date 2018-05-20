«Прощаться не будем»

Жанр: военный, драма, история

Год: 2018

Страна: Россия

Оператор: Кирилл Сперанский

Фильм снимался в Твери и Тверской области. Массовка набиралась из числа местных жителей. Всего в фильме снялись 500 человек. Съемки не стали отменять даже в 30-градусный мороз. Тверской мост в фильме — это реальный мост, который был задействован в военных действиях в 1941 году. Впервые в истории администрация города дала разрешение на съемки фильма на этом объекте.

Трейлер фильма «Прощаться не будем»:

Кадры из фильма «Прощаться не будем»: Кадр из фильма «Прощаться не будем»Кадр из фильма «Прощаться не будем»Кадр из фильма «Прощаться не будем»Кадр из фильма «Прощаться не будем»Кадр из фильма «Прощаться не будем»Кадр из фильма «Прощаться не будем»