Как украли костюм «Железного человека», или Судьба реквизита со съемок

После съемок любого фильма остаются тонны реквизита. Часть его отправляется на съемки новой картины, что-то актеры оставляют себе на память. Заполучить ценный предмет со съемочной площадки — мечта любого поклонника кино. Вот, например, недавно со склада в Калифорнии пропал костюм из фильма «Железный человек», его носил герой акера Роберта Дауни-младшего — миллиардер Тони Старк. Стоимость пропажи — 325 тысяч долларов. Полиция, конечно, приступила к поискам грабителя-фаната, но его, похоже, уже и след простыл. Неизвестно даже, когда произошла кража, на склад никто не заглядывал с февраля, и узнали о пропаже только сейчас. Корреспондент «МИР 24» Екатерина Рогальская узнала, сколько стоит реквизит со съемок и как его можно получить законными способами.

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Реквизит со съемочной площадки в первую очередь нужно искать на аукционах. Особенно это популярно в Америке. Там продается все: от носков любимых персонажей до их авто. Но чтобы приобрести какую-нибудь узнаваемую вещь, придется раскошелиться. Например, в 2010 году манекен железного Терминатора из первого фильма Джеймса Кэмерона ушел с молотка за 488 тысяч долларов и сейчас пылится в гараже какого-то коллекционера. Интересно, как к этому отнесся Железный Арни?

Самый знаменитый в мире шпион Джеймс Бонд всегда ездит на дорогих авто. Мечта любого коллекционера — скоростной автомобиль из фильма «Шпион, который меня любил». По задумке режиссера, машина могла превращаться в подводную лодку. Даже несмотря на то, что в реальности у нее нет таких способностей, автомобиль продали за 997 тысяч долларов. Его купил бизнесмен-мечтатель Илон Маск , заявив, что хочет поставить туда электродвигатель. Намного дешевле обошелся покупателю автомобиль из фильма «Назад в будущее». Знаменитая «машина времени» ушла с молотка за 541 тысячу долларов.

В России добыть реквизит со съемок гораздо труднее. Распродают его редко, большая часть вещей хранится в музеях и на киностудиях. Американский ретро-автомобиль «Хадсон-8» стоит в музее, но принадлежит частному коллекционеру. Он принимал участие в различных съемках, среди них фильм «Стиляги» и сериал «Отель Элеон». В каждой картине этот роскошный автомобиль — показатель благосостояния героя.

«Очень востребованный режиссерами, красивый автомобиль, — американская машина 1935 года «Хадсон-8». У нее по тем временам передовые дизайнерские решения. Одна из первых машин, которая была окрашена в два цвета, это такой маркетинговый ход был в 30-е гг», — рассказал лектор-экскурсовод музея московского транспорта Геннадий Нарыков.

Сотрудник музея Геннадий Нарыков говорит, что за аренду такого авто киностудии платят примерно 500 долларов за один съемочный день. Автобус или большой автомобиль стоят дороже: примерно 650 долларов. Советская пожарная машина принимала участие в съемках фильма «Время первых». Геннадий сам был за рулем, съемки он запомнит надолго.

«Последний момент, все уже устали, мой выход. Первый пробный дубль — нормально, а когда мотор уже, камера, машина перестала заводиться. Ребята помогли мне, мы нашли неисправность, починили. Сняли несколько дублей, меня там можно даже увидеть в большой специальной каске», — говорит Геннадий Нарыков.

Знаменитый режиссер Люк Бессон для съемок фильма «Пятый элемент» заказывал костюмы у дизайнера Жана-Поля Готье . А совсем недавно для съемок новой картины он обратился к российскому коллекционеру и дизайнеру Александру Петлюре

«Вначале он обратился осенью и второй раз весной. Задача моя была одеть 150 человек массовки. 90-й год, Измайловский рынок, а потом 95-й год где-то в районе Тверской мы снимались. Мне было предложено за 150 костюмов 200 с чем-то тысяч», — вспоминает Петлюра.

200 тысяч — это в рублях, конечно. О новой картине Бессона известно немного — она называется «Анна», часть действия происходит в России. А в главной роли будет модель Саша Лусс

Еще один совет для фанатов кино. Можно предложить создателям картины что-нибудь свое. К примеру, старинный граммофон. После съемок вы тоже станете обладателем ценного реквизита, к которому прикасалась знаменитость. И тогда сможете хвастаться экспонатом из своей коллекции или продать вещь в разы дороже реальной стоимости. Ведь такой товар всегда в цене!

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