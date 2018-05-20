Потерянные мелочи: ранние концепты и удалённые сцены из «Последних джедаев»

Лысый Кайло Рен и разноцветные порги.

В процессе создания фильма от некоторых идей отказываются либо на стадии концептов и написания сценария, либо во время монтажа. Мы уже рассказывали о том, как хаотично менялся седьмой эпизод саги. «Пробуждение силы» до съёмок и после съёмок — это два разных фильма.

Совсем иная ситуация с «Последним джедаем». Сюжет картины почти не изменился, но некоторые идеи отвергли, к тому же исчезло несколько интересных сцен. Мы проанализировали артбуки и бонусы с официального Blu-Ray диска. Подробно разбираем всё, что не вошло в фильм.

Вся идея с отшельничеством Люка Скайуокера родилась ещё до создания первого черновика «Пробуждения силы». На встрече представителей Disney и Lucasfilm, художник Дак Чианг (дизайнер в «Скрытой угрозе» и «Атаке клонов») представил Джорджу Лукасу концепт-арт древнего храма джедаев. Создатель саги одобрил дизайн и общую идею. В 2013 году мнение Лукаса ещё что-то значило для Disney.

За пять лет оригинальная задумка почти не изменилась. Люк Скайоукер отправляется в добровольное изгнание на далёкую и забытую планету. Позже его отыщет молодая девушка по имени Кира (прототип Рей).

Большую часть времени Люк проводит в длительных и глубоких медитациях. Во время одной из медитаций его и встречает Кира, которая прилетела на планету в поисках мастера-джедая.

Ландшафт ранней Ак-То сильно отличался от финальной версии. Дизайнеры вдохновлялись скалистыми горами Улинъюань на северо-западе провинции Хунань в Китае. Как раз на одной из таких гор и находился храм джедаев.

В более поздней версии дизайн храма изменился. Его верхняя часть парила под воздействием большого скопления Силы

Дорога до храма — настоящее испытание для юного джедая

Команда дизайнеров и сценарист Майкл Арднт (на его место позже пришёл Абрамс) хотели растянуть обучение Киры на два фильма. Сюжетную завязку для Ак-То придумали на ранней стадии проекта, когда ещё не были проработаны отрицательные персонажи и не написан черновой сценарий.

По первоначальному замыслу Люк Скайоукер встречался с Кирой уже в середине «Пробуждения силы». Но это была плохая идея: за культовым джедаем зрители наблюдали бы с большим интересом, чем за неопытной и новенькой Кирой. В итоге было решено поставить Хана Соло на роль наставника, заострить сюжет на Кире, а обучение у Люка перенести в самый конец картины.

Один из ранних обликов героини

Облик Киры вдохновлён принцессой Юки из фильма «Скрытая крепость» режиссёра Акиры Куросавы . На одном из концепт-артов она тренируется отбивать маленьким прутиком атаки учебных дроидов. Похожий прутик был и у принцессы Юки в картине Куросавы.

Изначально Люк не был ворчливым и депрессивным старцем, который отрёкся от всего сущего. На концептах и скетчах он напоминал скорее мудрого джедая-отшельника в духе Оби-Вана Кеноби.

Дизайнеры рассматривали несколько вариантов внешности Люка. На одном из артов он похож на буддийского монаха, который проводит остаток своей жизни в медитациях и размышлениях.

Джедая неоднократно посещал загадочный фантом ситха. Неизвестно был ли это Сноук, или дух Дарт Вейдера, которого собирались добавить ещё в прошлом эпизоде, но как бы то ни было — идея всё равно не прижилась.

После выхода «Пробуждения силы» образ Ак-То полностью изменился. Теперь это водная планета с крохотными скалистыми островками на поверхности. Образ сохранился и попал в фильм, но в него не перенесли водный спидер Люка. На нём он передвигался между островами.

Люк давал уроки Рей в глубинах храма джедаев. Она училась управлять силой и поднимала камни, но была нетерпеливой и считала это бесполезным занятием. Эта сцена отсылает к «Империи», где Люк учился терпению у Йоды.

Оказывается, что эмблема повстанческого сопротивления — это древний символ джедаев. Джордж Лукас и команда дизайнеров никогда не рассказывали об истоках этого символа, а среди фанатов до сих пор жива теория, что это феникс, воскресший из пепла. В расширенной вселенной происхождение эмблемы неубедительно и поверхностно раскрыли только в игре Star Wars: The Force Unleashed.

В «Последнем джедае» создатели планировали рассказать о происхождении символа, но отказались от этой идеи в пользу фрески, которая олицетворяет Светлую и Тёмную стороны Силы. Она и попала в фильм.

Остров Ак-То населён различными живыми существами. Дизайн поргов почти не меняли, но вот с выбором расцветки — здорово намучились. Эти варианты были отвергнуты.

В фильме мы видели сцену, в которой порги изучали световой меч Энакина Скайоукера. На этом концепте любопытство зверьков привело к печальным последствиям. Сцену сняли, но без душераздирающей смерти животного.

Ланэи или Хранители — разумная раса амфибий с Ак-То. Они хранят верность Силе и тысячелетиями заботятся о древних строениях джедаев. Их женские особи похожи на монахинь и следят за хозяйством, тогда как мужчины охотятся и ловят рыбу.

На первых концептах они были расой угрюмых карликов-рыболовов со сморщенными лицами. Райан Джонсон сравнивал их со старыми рыболовами западной Ирландии.

На концептах есть несколько загадочных сцен, которые придумали художники, но в сценарий они так и не попали. Например, в пещере на Ак-То перед Рей предстали призраки Кайло Рена и Оби-Вана Кеноби.

В фильме Кайло Рен собирался убить Люка на Ак-То, но этому не суждено было случиться. Несмотря на это дизайнеры всё равно рассматривали сюжетный ход с вторжением Первого ордена на планету.

Кроме Ак-То в сюжете «Последнего джедая» изменилось не так много вещей. Джонсон контролировал дизайнерский отдел Lucasfilm, и самостоятельно написал весь сценарий. Несколько идей режиссёр отверг ещё на стадии черновика и подбора актёров

Например, лысого Кайло Рена. В соответствии с этим концептом ситх решил обриться, так как после убийства отца он отринул всю связь со своим прошлым. Его личность безвозвратно перешла на тёмную сторону Силы, а внешний вид стал более грозным.

Но вряд ли из этой идеи что-либо вышло — зрители бы просто смеялись над персонажем Адама Драйвера в таком виде.

Эти высокие гуманоидные существа в плащах — персональная охрана Сноука. Отличный, но абсолютно бесполезный концепт. Дизайнеры никак не могли придумать сражение с ними, поэтому переделали их в элитную охрану в духе стражников Палпатина из «Возвращения джедая».

В одном из флешбеков хотели показать юных учеников Люка, которых позже убьёт Кайло Рен. Их даже не стали снимать, просто ограничились драматической сценой, где Люк попытался убить Кайло во сне.

Роуз не была азиаткой. На концептах с Финном её изображают европеоидной блондинкой с короткими волосами. Disney собиралась продвигать картину на азиатском рынке, поэтому Роуз сыграла американка Кэлли Мари Тран с вьетнамскими корнями.

Райан Джонсон вырезал 20 минут хронометража из «Последнего джедая». По его словам, удалённые сцены замедляли темп фильма или объясняли слишком очевидные для зрителя вещи. Из всех удалённых сцен мы выбрали три самые важные.

Рей беседует с Люком на утесе и замечает, как в деревню Хранителей плывут странные лодки. Люк рассказывает, что это мародёры, которые время от времени свирепствуют на островах и часто приходят за добычей. Он рекомендует Рей не вмешиваться в дела, которые не касаются джедаев и не нарушают баланс Силы. Рей не слушает его и бросается в сторону деревни.

Деревня в огне

С включённым световым мечом она влетает на площадь деревни и тотчас понимает, что Люк её испытывал. Не было никаких мародёров. Хранители просто устроили себе весёлый праздник с кострами и плясками. Эта сцена напоминает комичные зарисовки с эвоками из «Возвращения джедая».

Вырезанная сцена

Чубакка на вечеринке

Для Канто Брайт придумали и создали около сотни различных существ, из которых лишь половина попала в картину. Пропали труды мастеров аниматроники, костюмеров и гримёров. Длинную демонстрационную сцену с харизматичными инопланетянами вырезали из фильма из-за медленного темпа и нулевой ценности для сюжета.

Формой головы эта дама напоминает Чужого

Черновая демонстрация всех вырезанных существ

У Фазмы должно было быть больше хронометража. В одной сцене Финн почти уговорил штурмовиков убить Фазму, рассказав о её опрометчивом поступке на базе Старкиллер. Фазма уничтожила всех штурмовиков и собралась убить Финна, но тот успел выстрелить в неё из мощной бластерной винтовки.

Эта сцена была слишком продолжительной, к тому же целиком состояла из клише в духе старых вестернов. В театральной версии Финн уничтожил Фазму одним стремительным ударом.

Альтернативная смерть Фазмы

Полную подборку вырезанных сцен опубликовали на YouTube. Правда, вместо обещанных 20 минут почему-то только 13.

При Райане Джонсоне не было ни метаний дизайнеров, ни безумного полёта фантазии. Всё чётко и по делу, а удалённые идеи хоть и интересны, но не столь важны для основной сюжетной линии. Ещё утешает тот факт, что не весь удалённый контент пропал безвозвратно. Например, вырезанных инопланетянин из Канто Брайта добавили в грядущий блокбастер «Хан Соло: Звёздные войны. Истории».

#звёздныевойны #кино