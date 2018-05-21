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Фильм «Дэдпул-2» возглавил российский кинопрокат
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Фильм «Дэдпул-2» возглавил российский кинопрокат 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Дэдпул-2"
Комедийный боевик Дэвида Литча "Дэдпул-2" возглавил российский прокат в выходные, кассовые сборы фильма составили 743,6 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
В первой части фантастического блокбастера героев вселенной Marvel — бывший спецназовец Уэйд Уилсон (Райан Рейнольдс) в результате медицинского эксперимента получает сверхспособности и непрезентабельный внешний вид. В продолжении фильма Дэдпул собирает команду отвязных супергероев, чтобы дать отпор солдату-убийце. В роли Дэдпула зрители вновь увидят Рейнольдса, в фильме также снялись Джош Бролин, Морена Баккарин, Брэд Питт и другие.
Лидер прошлой недели — фильм "Мстители: Война бесконечности" — переместился на вторую строчку со сборами 118,5 миллионов рублей за уикенд, общие кассовые сборы за три недели составили 2,3 миллиарда рублей
Третье место заняла новинка проката, американская картина "За бортом" режиссеров Боба Фишера и Роба Гринберга — ремейк одноименного фильма Гарри Маршалла 1987 года с Куртом Раселлом и Голди Хоун в главных ролях. Кассовые сборы комедии составили 22,6 миллиона рублей.
Российский фильм Константина Хабенского "Собибор" расположился на четверной строчке со сборами 22,3 миллиона рублей за выходные (общие сборы за три недели — 295,7 миллиона рублей).
Замыкает пятерку лидеров еще одна новинка проката — триллер Вона Стайна "Конченая" о загадочной официантке Энни (Марго Робби), которая знакомится с двумя наемными убийцами, выполняющими опасное задание. Фильм заработал в прокате 19,1 миллиона рублей за уикенд.
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