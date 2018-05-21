Вторая часть «Дэдпула» стала лидером проката в России и СНГ за 17-20 мая

ТАСС , 21 мая. Вторая часть комедийного боевика «Дэдпул» (Deadpool), российская премьера которой состоялась 17 мая, заняла первое место по кассовым сборам в России и СНГ за 17-20 мая. Лента собрала 743,6 млн рублей, следует из предварительных данных портала kinobusiness.com.

Фильм «Мстители: Война бесконечности», до этого лидировавший в российском прокате, переместился на вторую строчку. Кассовые сборы продолжения «Мстителей», российская премьера которого состоялась 3 мая, составили 118,5 млн рублей.

Третье место заняла американская картина «За бортом», премьера которой состоялась 17 мая. Это комедийная история о миллионере Леонардо, который в однажды оказался за бортом собственной яхты, потеряв память, и авантюрной разносчице пиццы Кейт, которая убеждает молодого человека, что он ее муж и отец троих детей. Кассовые сборы комедии за четыре дня проката составили 22,6 млн рублей.