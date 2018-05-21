Братья Руссо рассказали, кто из второстепенных персонажей умер за кадром «Войны бесконечности»

Режиссеры «Мстителей: Война бесконечности» продолжают комментировать то, что показали зрителям в фильме, и заодно раскрывают кое-какие подробности, оставшиеся за кадром. Так, например, братья Руссо рассказали, кто из второстепенных персонажей — тех, кто в фильм даже не попал (привет, Соколиный глаз), — в результате действий Таноса умер, а кто — выжил.

В песочек стараниями перчатки Таноса превратились: Бетси Росс (в «Невероятном Халке» 2008 года ее сыграла Лив Тайлер, с тех пор героиня в MCU не появлялась), Леди Сиф ( Джейми Александер , которую мы даже в «Тор: Рагнарек» вместе с другими воинами Тора не увидели), герой Мэтта Дэймона (появлялся в «Тор: Рагнарек» в камео как актер, исполнявший роль Локи в театральной постановке).

Живы и здоровы — тетя Мэй ( Мариса Томей ), перед которой в «Мстителях 4», возможно, предстоит оправдываться за смерть Питера Тони Старку , Накия (Лупита Нионго, «Черная пантера»), которой в «Войне бесконечности» не было из-за того, что она, по словам режиссеров, находится «на миссиях под прикрытием». Также сумела выжить Валькирия (правда, непонятно, где она).