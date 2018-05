Список всех песен, которые играют в фильме «Дэдпул 2»

«Дэдпул 2» радует поклонников поп-культуры не только многочисленными отсылками, неожиданными камео звезд первой величины и другими сюрпризами, но и по-настоящему крутым и качественным саундтреком. Мы собрали список всех песен, которые можно услышать в «Дэдпуле 2», и снабдили их описанием сцен — чтобы вы могли выяснить, что за песня играла в определенный момент фильма. Осторожно, спойлеры!

Список песен из «Дэдпула 2»:

All Out of Love, группа AIR SUPPLY

(начало фильма, когда Дэдпул пытается взорвать себя)

Ashes, поет Селин Дион

(открывающие титры фильма)

Party Up (Up in Here), DMX Up Against the Wall Motherfuckers, THE ICARUS LINE

Next (feat. Rich the Kid), LIL PUMP

Nobody Speak (feat. Run The Jewels), DJ SHADOW

(сцена, в которой Дэдпул набирает себе команду; песня в специальной аранжировке для фильма и войдет в соответствующий альбом-саундтрек «Дэдпула 2»)

Take on Me, A-HA (Уэйд разговаривает с Ванессой. Песня в специальной аранжировке для фильма и войдет в соответствующий альбом-саундтрек «Дэдпула 2»)

9 To 5, исполняет Долли Партон

(Монтаж экшн-сцен почти в самом начале фильма. Вновь — песня в специальной аранжировке)

Escape (The Piña Colada Song), Руперт Холмс

(Сцена, в которой Кейбл прибывает в настоящее и пытается выяснить, какой сейчас год)

Thunderstruck, AC/DC (сцена, в которой члены команды Силы Икс выпрыгивают с парашютами)

(все сцены, в которых Уэйд упоминает дабстеп. Трек в специальной аранжировке, доступной в саундтрек-альбоме «Дэдпул 2»)

Tomorrow, Алисия Мортон

(сцены с флэшбэками Кейбла и слоу-моушн сцена с самопожертвованием Уэйда)

Russian Roulette, TAAO KROSS

Welcome to the Party (feat. Zhavia Ward), DIPLO , FRENCH MONTANA & LIL PUMP

(Дэдпул, Домино, Кейбл и Допиндер встречают Рассела)

M. I. L. F. $ (изначально песню поет Ферги, но в «Дэдпуле 2» — инструментальная версия без вокала)

(Сцена драки Колосса и Джаггернаута)

X Gon' Give It to Ya, DMX (Сцена в начале фильма, в которой Дэдпул на крыше небоскреба в Гонконге и готовится совершить прыжок в другой небоскреб для устранения очередного «объекта»)

If I Could Turn Back Time, Шер (бонусная пост-титровая сцена)

Yun Hi Chala Chal, UDIT NARAYAN, HARIHARAN & KAILASH KHER

(песня, которая играет в такси Допиндера)

Only Time, ENYA

Сцена, в которой Джаггернаут раскидывает конвой

Сцена, в которой Дэдпул пародирует фильм «Скажи что-нибудь», стоя у особняка Людей Икс, чтобы извиниться перед Колоссом; сцена, в которой Колосс в финале фильма все-таки приходит Дэдпулу на помощь

We Belong, Пат Бенатар

Заключительные титры

Papa Can You Hear Me? — Барбра Стрейзанд

Сцена, в которой Уэйд и Ванесса смотрят телевизор в начале