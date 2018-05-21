Жуткие смерти, произошедшие на съемках фильмов

Благодаря умению перевоплощаться на экране актеры могут пережить десятки смертей, но иногда гибель героя в период съемок может оказаться настоящей. Халатность режиссера, несчастный случай или непредумышленная ошибка стоили этим звездам жизни.

Арт Шолль

Кинофильм «Лучший стрелок» наполнен впечатляющими эпизодами перестрелок истребителей, притом летчиками последних выступали настоящие профессионалы. Съемочная группа постаралась приложить максимум усилий, дабы защититься от несчастных случаев, однако это не помогло. Пилот Арт Шолль скончался в ходе попытки выполнить фигуру “ плоский штопор”. В итоге кинокартину решили посвятить покойному коллеге.

Сергей Бодров-младший

Съемки кинокартины «Связной» протекали в Кармадонском ущелье, однако именно там команду накрыла лавина. Последняя унесла жизни десятков человек, тела некоторых найти впоследствии так и не удалось, поэтому их просто считают пропавшими без вести. Всего подо льдом и накрывшими граждан камнями погребены 130 человек. Среди общего списка жертв оказались и 23 члена съемочной команды, в том числе Бодров.

Брэндон Ли

В процессе работы над лентой «Ворон», которую называют проклятой, актер в качестве шутки поднес к собственному виску пистолет, а затем спустил курок, но, как и ожидалось, выстрел оказался холостым. Рассмеявшись Ли заявил, что не боится пуль, однако, когда подобную манипуляцию он повторил на съемочной площадке, раздался настоящий выстрел. Позже удалось установить, что из оружия просто забыли перед сценой изъять заглушку. Именно она вылетела, впоследствии застряв в позвоночнике звезды кино. Скончался актер в реанимации, так и не сумев прийти в сознание.

Вик Морроу

Персонаж Вика в «Сумеречной зоне» являлся вьетнамцем, который вместе с детьми пытался скрыться от солдат США. В ходе работы над сценой, когда вертолет кружил над актером и его партнерами на съемках, которым было всего семь и шесть лет, летчик не смог удержать управление, из-за чего транспорт рухнул на площадку, отрубив людям головы. После случившегося непосредственно в Голливуде решили изменить правила, используемые при съемках несовершеннолетних в ночных сценах. Семьи погибших получили от режиссеров ленты компенсацию.

Соня Дэвис

Девушка-каскадер осуществила прыжок с 14-метрового дома и, согласно замыслу режиссеров, приземлиться она должна была на заранее подготовленную подушку безопасности. В тот день, желая поглазеть на трюк матери, на съемочной площадке находились также и трое детей Дэвис. В процессе каскадер действительно угодила на подушку, однако затем девушка спружинила, серьезно ударившись об стену здания. Пролежав в коме порядка 13 дней, Дэвис скончалась от полученных травм.

Инна Бурдученко

Советская актриса, согласно сценарию фильма, должна была несколько раз вбежать в охваченный пламенем дом. Однако в ходе съемок очередного дубля неожиданно для артистки ее каблук застрял в полу, и именно в тот момент здание рухнуло. После инцидента актрису доставили в больницу, поскольку у нее оказалось обожжено 78% тела, а нетронутым осталось только лицо. Публика жертвовала Бурдученко кровь и кусочки кожи, но даже общие усилия не помогли сохранить знаменитости жизнь.

Андрей Ростоцкий

Российский актер не смог удержаться на скале в процессе съемок ленты «Моя граница». Он проверял безопасность горного пути и, вероятно, нечаянно ногой наступил на подвижный камень, не смог сохранить равновесие и рухнул в пропасть. Артист пытался смягчить удар, хватаясь за выступы скалы, но это не помогло ему спастись.