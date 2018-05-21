В Орёл приехал поезд-музей РЖД

Передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД прибыл в областной центр сегодня, 21 мая и будет открыт для посетителей с 10:00 до 19:00.

В вагонах выставлены тематические экспозиции об истории основания и развития отечественной железнодорожной сети. Также зрителям покажут современные проекты и технологии РЖД. Выставочный поезд регулярно курсирует по российским регионам. Его экспозиция постоянно обновляется.

Кроме знакомства с выставкой, организаторы покажут познавательный фильм и дадут возможность зрителям на специальном тренажёре попробовать себя в роли машиниста.