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В Орёл приехал поезд-музей РЖД
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В Орёл приехал поезд-музей РЖД 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД прибыл в областной центр сегодня, 21 мая и будет открыт для посетителей с 10:00 до 19:00.
В вагонах выставлены тематические экспозиции об истории основания и развития отечественной железнодорожной сети. Также зрителям покажут современные проекты и технологии РЖД. Выставочный поезд регулярно курсирует по российским регионам. Его экспозиция постоянно обновляется.
Кроме знакомства с выставкой, организаторы покажут познавательный фильм и дадут возможность зрителям на специальном тренажёре попробовать себя в роли машиниста.
Сообщение В Орёл приехал поезд-музей РЖД появились сначала на РИА 57.
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