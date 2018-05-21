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Актер Андрей Харитонов экстренно госпитализирован в Москве
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Актер Андрей Харитонов экстренно госпитализирован в Москве 

Пятый канал 21 час назад
Фото: Пятый канал
Российский актер и режиссер Андрей Харитонов экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. По информации Пятого канала, в медучреждение он попал сегодня ночью.
По некоторым данным, 58-летнего Харитонова прооперировали в срочном порядке. Информация о его состоянии выясняется.
Андрей Харитонов снимался в таких фильмах, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Тайна „Черных Дроздов“, „Вольный ветер“, „Жизнь Клима Самгина“, „Овод“ и многих других. В девяностых он работал режиссером-постановщиком программ на ОРТ, а в 2007-м вёл программу „Внедрение“ на телеканале „Звезда“. Артист также был режиссером и сценаристом фильма „Жажда страсти“, который вышел в 1991 году.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что актер театра „У Никитских ворот“ попал в больницу.
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