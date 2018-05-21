Актер Андрей Харитонов экстренно госпитализирован в Москве

Российский актер и режиссер Андрей Харитонов экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. По информации Пятого канала, в медучреждение он попал сегодня ночью.

По некоторым данным, 58-летнего Харитонова прооперировали в срочном порядке. Информация о его состоянии выясняется.

Андрей Харитонов снимался в таких фильмах, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Тайна „Черных Дроздов“, „Вольный ветер“, „Жизнь Клима Самгина“, „Овод“ и многих других. В девяностых он работал режиссером-постановщиком программ на ОРТ , а в 2007-м вёл программу „Внедрение“ на телеканале „Звезда“ . Артист также был режиссером и сценаристом фильма „Жажда страсти“, который вышел в 1991 году.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что актер театра „У Никитских ворот“ попал в больницу.