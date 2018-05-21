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Актер Андрей Харитонов госпитализирован
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Актер Андрей Харитонов госпитализирован 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Суть Событий
Актер и режиссер Андрей Харитонов в ночь на 21 мая был доставлен в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии, сообщает "Рен ТВ".
Со ссылкой на собственные анонимные источники телеканал отмечает, что Харитонов был прооперирован в срочном порядке. Точный диагноз актера не раскрывается.
В фильмографии 58-летнего Андрея Харитонова актерские работы в таких фильмах, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Человек-невидимка», «Тайна „Черных Дроздов“, „Вольный ветер“, „Жизнь Клима Самгина“ и др. Также снялся в сериалах „Юнкера“ по А. И. Куприну, „Молодой Волкодав“, телеромане „Обручальное кольцо“. Играет в театральных антрепризах. Женат, детей нет.
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