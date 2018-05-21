Актер Андрей Харитонов госпитализирован

Актер и режиссер Андрей Харитонов в ночь на 21 мая был доставлен в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии, сообщает "Рен ТВ"

Со ссылкой на собственные анонимные источники телеканал отмечает, что Харитонов был прооперирован в срочном порядке. Точный диагноз актера не раскрывается.

В фильмографии 58-летнего Андрея Харитонова актерские работы в таких фильмах, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Человек-невидимка», «Тайна „Черных Дроздов“, „Вольный ветер“, „Жизнь Клима Самгина“ и др. Также снялся в сериалах „Юнкера“ по А. И. Куприну, „Молодой Волкодав“, телеромане „Обручальное кольцо“. Играет в театральных антрепризах. Женат, детей нет.