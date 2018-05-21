СМИ сообщили о госпитализации актера Андрея Харитонова

Российский актер и режиссер Андрей Харитонов был госпитализирован ночью в одну из московских больниц.

Как сообщает РЕН ТВ, Харитонова доставили в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что ему была проведена срочная операция.

Комментариев от актера или его представителей в СМИ пока не поступало.

Андрей Харитонов родился 25 июля 1959 года в Киеве. В 1980 году после окончания Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого дебютировал в фильме «Овод», который принес ему известность. Харитонов исполнил свыше 30 ролей в кино, среди них «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Тайна „Черных дроздов“, „Вольный ветер“, „Жизнь Клима Самгина“. С 1990 года актер работает в Малом театре. Также Харитонов известен как режиссер-постановщик телепрограмм.