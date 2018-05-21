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Звезда фильма «Человек-невидимка» Харитонов госпитализирован в тяжелом состоянии
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Звезда фильма «Человек-невидимка» Харитонов госпитализирован в тяжелом состоянии 

Passion.ru 16 минут назад
Фото: Passion.ru
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, минувшей ночью советский и российский актер и режиссер Андрей Харитонов был доставлен в одну из московских клиник в тяжелом состоянии.
По некоторым данным, ему в срочном порядке была проведена операция. Но другие детали происшествия пока неизвестны, как и состояние Андрея Игоревича на данный момент.
Андрей Харитонов снимался в таких фильмах, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Человек-невидимка», «Тайна „Черных Дроздов“, „Вольный ветер“, „Жизнь Клима Самгина“ и других. Он также играет в театре в антрепризе.
Фото: East News
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