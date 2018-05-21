Не родись красивым: первые концепты знаменитых голливудских персонажей 

История не знает сослагательного наклонения. А если бы знала, можно было бы много чего интересного протестировать. К примеру, проверить, как бы смотрелись культовые фильмы, если бы главных героев сыграли другие актеры. А еще лучше — посадить в режиссерское кресло «Титаника» Квентина Тарантино. Короче говоря, жаль, что история такая безграмотная. Есть только возможность узнать изначальные планы киноделов относительно внешнего вида персонажей, взглянув на концепт-арты.
Источник: Design Taxi
Магистр Йода из «Звездных войн».
Чубакка оттуда же.
И еще Джабба Хатт.
Базз Лайтер из «Истории игрушек».
Хагрид из «Гарри Поттера».
Серебряный Серфер из «Фантастической четверки».
Человек-паук из «Нового Человека-паука».
Нейтири из «Аватара».
Гусеница из «Алисы в Стране чудес». Читайте также Самые интересные факты о настоящей Алисе в Стране чудес.
Безумный Шляпник оттуда же.
Шрек.
Зверь из «Людей Икс».
Эмма Фрост оттуда же.