Брэдли Купер сыграет в криминальной драме Клинта Иствуда

Купер, получивший номинацию на «Оскар» за съемки в военном фильме Иствуда «Снайпер», возьмется за роль агента наркоконтроля, противостоящего старому наркокурьеру — 90-летнему Лео Шарпу. Шарпа сыграет сам режиссер Клинт Иствуд.

В основу сюжета легла реальная история: ветеран Второй мировой войны Лео Шарп был пойман при попытке провезти через границу США 200 фунтов кокаина общей стоимостью $3 млн Шарп получил три года тюрьмы и пытался избежать наказания, убеждая суд в своей прогрессирующей деменции. Ветеран-наркокурьер скончался в 2016 году.