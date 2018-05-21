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Брэдли Купер сыграет в криминальной драме Клинта Иствуда
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Брэдли Купер сыграет в криминальной драме Клинта Иствуда 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Актер Брэдли Купер снова снимется в режиссерской работе Клинта Иствуда под названием «Мул», сообщает Variety.
Купер, получивший номинацию на «Оскар» за съемки в военном фильме Иствуда «Снайпер», возьмется за роль агента наркоконтроля, противостоящего старому наркокурьеру — 90-летнему Лео Шарпу. Шарпа сыграет сам режиссер Клинт Иствуд.
В основу сюжета легла реальная история: ветеран Второй мировой войны Лео Шарп был пойман при попытке провезти через границу США 200 фунтов кокаина общей стоимостью $3 млн Шарп получил три года тюрьмы и пытался избежать наказания, убеждая суд в своей прогрессирующей деменции. Ветеран-наркокурьер скончался в 2016 году.
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