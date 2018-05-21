Фильм «Игра в правду» был показан в Центральной библиотеке

Встреча в «Киноклубе большой Москвы»

Картина рассказывает о том, как трое бывших однокурсников в очередной раз собрались в квартире одного из друзей за воспоминаниями и горячительными напитками: бизнесмен Марк, автодилер Геннадий и физик-неудачник Анатолий. Через много лет в город вернулась Майя, женщина, в которую были влюблены все трое. Один нюанс — Майя пять последних лет ездит на инвалидной коляске. Неловкость ситуации грозит развалить всю вечеринку. Ситуацию спасает откровенная игра в правду. Однако шутливо-невинные вопросы вскрывают подноготную далёкого прошлого, от подробностей которого друзья схватываются в рукопашную. Они узнают друг о друге то, чего, возможно, предпочли бы не знать. Пройдут ли их отношения проверку правдой?