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Фильм «Игра в правду» был показан в Центральной библиотеке
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Фильм «Игра в правду» был показан в Центральной библиотеке 

Администрация городского округа Щербинка 3 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Встреча в «Киноклубе большой Москвы»
Встреча в «Киноклубе большой Москвы» состоялась 17 мая. Центральная библиотека снова стала кинозалом для жителей Щербинки. В рамках проекта Киноклуба был представлен фильм российского режиссёра и сценариста Виктора Шамирова «Игра в правду», который был снят по мотивам одноимённого спектакля, входящего в репертуар «Независимого театрального проекта». Картина вышла в прокат 11 июля 2013 года. В главных ролях: Ирина Апексимова, Гоша Куценко, Константин Юшкевич и Дмитрий Марьянов. Все актеры, задействованные в фильме, приняли участие в написании сценария. Одним из продюсеров проекта стал Тимур Бекмамбетов.
Картина рассказывает о том, как трое бывших однокурсников в очередной раз собрались в квартире одного из друзей за воспоминаниями и горячительными напитками: бизнесмен Марк, автодилер Геннадий и физик-неудачник Анатолий. Через много лет в город вернулась Майя, женщина, в которую были влюблены все трое. Один нюанс — Майя пять последних лет ездит на инвалидной коляске. Неловкость ситуации грозит развалить всю вечеринку. Ситуацию спасает откровенная игра в правду. Однако шутливо-невинные вопросы вскрывают подноготную далёкого прошлого, от подробностей которого друзья схватываются в рукопашную. Они узнают друг о друге то, чего, возможно, предпочли бы не знать. Пройдут ли их отношения проверку правдой?
На встрече, зрители посмотрели видео-лекцию Сергея Сидоренко «Феномен советского кино», благодаря которой вспомнили много легендарных советских фильмов двадцатого века. Фильм «Игра в правду» затронул зрителей. Все гости встречи отметили, что, хотя картина заявлена как комедия, в ней много драматизма и философского смысла.
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