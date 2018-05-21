Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая 

Фильм Леонида Гайдая «Двенадцать стульев» — одна из самых лучших работ комедиографа. Роль отца Фёдора в нём сыграл Михаил Пуговкин. Но сам актёр сомневался, получив предложение, его смущала необходимость выставить в неприглядном виде священника. В итоге Пуговкин всё-таки согласился, но на съёмочной площадке его ждала масса неприятностей. Сцену на горе, куда отец Фёдор забрался, убегая от Остапа, снимала с помощью крана. Пуговкин некомфортно чувствовал себя на высоте, но отыграл, хоть и сильно замёрз. Однако оказалось, что на экране высоты не видно, поэтому эпизод пришлось переснимать в студии. Ещё одна сложность возникла, когда понадобилось снять эпизод с уничтожением стульев возле моря. Группе пришлось ждать целый месяц, когда в Батуми, где шли съёмки, начнётся шторм. Несколько дублей на ветру привели к тому, что у Пуговкина начался радикулит. Когда готовился эпизод с дракой отца Фёдора и Кисы Воробянинова, артисты, по мнению, Гайдая дрались чересчур нежно, тогда как ему хотелось видеть серьёзные пинки. В результате режиссёр принял неожиданное решение.