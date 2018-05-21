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Вышел трейлер новой комедии с Киану Ривзом и Вайноной Райдер
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Вышел трейлер новой комедии с Киану Ривзом и Вайноной Райдер 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
В Сети появился первый трейлер романтической комедии «Пункт назначения: свадьба» с Киану Ривзом и Вайноной Райдер. Режиссером и сценаристом выступил Виктор Левин, известный по фильму «С 5 до 7. Время любовников».
По сюжету фильма главные герои — циники и пессимисты Линдси и Фрэнк — едут на свадьбу к общему другу (для нее он — бывший бойфренд, для него — сводный брат). Ворчуны, вечно недовольные окружающими, они знакомятся в аэропорту и по пути на торжественное мероприятие постепенно проникаются друг к другу симпатией и романтическими чувствами.
В мировой прокат «Пункт назначения: Свадьба» выйдет 24 августа 2018 года. Российская премьера ромкома намечена на 8 ноября.
Напомним, готовящаяся к выходу лента — не первая совместная работа Райдер и Ривза. Ранее актеры встречались на съемочной площадке «Дракулы» (1992) Фрэнсиса Форда Копполы, «Помутнения» (2006) Ричарда Линклейтера и «Частной жизни Пиппы Ли» (2009) Ребекки Миллер.
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