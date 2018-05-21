Вышел трейлер новой комедии с Киану Ривзом и Вайноной Райдер

По сюжету фильма главные герои — циники и пессимисты Линдси и Фрэнк — едут на свадьбу к общему другу (для нее он — бывший бойфренд, для него — сводный брат). Ворчуны, вечно недовольные окружающими, они знакомятся в аэропорту и по пути на торжественное мероприятие постепенно проникаются друг к другу симпатией и романтическими чувствами.

В мировой прокат «Пункт назначения: Свадьба» выйдет 24 августа 2018 года. Российская премьера ромкома намечена на 8 ноября.