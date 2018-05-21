Cartier воссоздали утерянное колье для фильма «Восемь подруг Оушена» 

Ювелиры французского ювелирного дома Cartier создали эксклюзивное колье специально для фильма Гэрри Росса «Восемь подруг Оушна». Колье является репликой украшения, заказанного махараджой Наванагары в 1931 году. Так как оригинальное украшение было утеряно, для создания реплики использовались только сохранившиеся эскизы и фотографии.
Согласно сюжету криминальной комедии, именно это колье станет целью главных героинь — им предстоит украсть его во время бала Института костюма Met Gala. Кроме того, несколько сцен фильма были сняты в одном из бутиков бренда в Нью-Йорке.
Напомним, что главные роли в картине исполнили Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Рианна, Хелена Бонем Картер, Минди Кейлинг, Сара Полсон и Аквафина. Также в фильме снялись Мэтт Дэймон, Карл Райнер, Ким Кардашьян, Дакота Фаннинг, Анна Винтур, Оливия Манн и другие. Продюсируют проект Джордж Клуни, Сьюзеэн Экинс и Стивен Соденберг.
Российская премьера фильма «Восемь подруг Оушена» назначена на 21 июня 2018 года.