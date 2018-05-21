Ещё
Cartier воссоздали утерянное колье для фильма «Восемь подруг Оушена»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Cartier воссоздали утерянное колье для фильма «Восемь подруг Оушена» 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Ювелиры французского ювелирного дома Cartier создали эксклюзивное колье специально для фильма Гэрри Росса «Восемь подруг Оушна». Колье является репликой украшения, заказанного махараджой Наванагары в 1931 году. Так как оригинальное украшение было утеряно, для создания реплики использовались только сохранившиеся эскизы и фотографии.
Согласно сюжету криминальной комедии, именно это колье станет целью главных героинь — им предстоит украсть его во время бала Института костюма Met Gala. Кроме того, несколько сцен фильма были сняты в одном из бутиков бренда в Нью-Йорке.
Напомним, что главные роли в картине исполнили Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Рианна, Хелена Бонем Картер, Минди Кейлинг, Сара Полсон и Аквафина. Также в фильме снялись Мэтт Дэймон, Карл Райнер, Ким Кардашьян, Дакота Фаннинг, Анна Винтур, Оливия Манн и другие. Продюсируют проект Джордж Клуни, Сьюзеэн Экинс и Стивен Соденберг.
Российская премьера фильма «Восемь подруг Оушена» назначена на 21 июня 2018 года.
Fancy Journal: последние новости
Universal выпустили тизер к сиквелу «Мира Юрского периода» Брэдли Купер снимется вместе с Клинтом Иствудом в его новом фильме В Каннах завершился 71-й кинофестиваль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е76
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство22
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение