Cartier воссоздали утерянное колье для фильма «Восемь подруг Оушена»

Ювелиры французского ювелирного дома Cartier создали эксклюзивное колье специально для фильма Гэрри Росса «Восемь подруг Оушна». Колье является репликой украшения, заказанного махараджой Наванагары в 1931 году. Так как оригинальное украшение было утеряно, для создания реплики использовались только сохранившиеся эскизы и фотографии.

Согласно сюжету криминальной комедии, именно это колье станет целью главных героинь — им предстоит украсть его во время бала Института костюма Met Gala. Кроме того, несколько сцен фильма были сняты в одном из бутиков бренда в Нью-Йорке.

Российская премьера фильма «Восемь подруг Оушена» назначена на 21 июня 2018 года.