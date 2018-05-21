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Названы самые грустные сцены в истории кино
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Названы самые грустные сцены в истории кино 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Авторитетное издание The Guardian составило список самых грустных сцен в истории кино. В рейтинге оказались 10 действительно разбивающих сердце моментов из разных кинофильмов. На первое место критики определили Паддингтона и его воображаемую экскурсию для тетушки, которая живет далеко в джунглях.
Также ими была отмечен эпизод из мультфильма «История игрушек 2», где Джесси поет песню о бросившей ее хозяйке. Вошла в список и романтическая сцена между Джулией Робертс и Хавьером Бардемом в фильме «Ешь, молись, люби», в которой герои танцуют. Одним из самых грустных эксперты посчитали финал комедии «Клик: с пультом по жизни», где герой Адама Сэндлера полностью пересматривает свое отношение к жизни. Также в списке оказались: «Крамер против Крамера», «Побудь в моей шкуре», «Чужая», «Оптом дешевле 2» и «Манчестер у моря».
Источник
попкорнnews
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