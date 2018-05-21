Названы самые грустные сцены в истории кино

Авторитетное издание The Guardian составило список самых грустных сцен в истории кино. В рейтинге оказались 10 действительно разбивающих сердце моментов из разных кинофильмов. На первое место критики определили Паддингтона и его воображаемую экскурсию для тетушки, которая живет далеко в джунглях.

Также ими была отмечен эпизод из мультфильма «История игрушек 2», где Джесси поет песню о бросившей ее хозяйке. Вошла в список и романтическая сцена между Джулией Робертс Хавьером Бардемом в фильме «Ешь, молись, люби», в которой герои танцуют. Одним из самых грустных эксперты посчитали финал комедии «Клик: с пультом по жизни», где герой Адама Сэндлера полностью пересматривает свое отношение к жизни. Также в списке оказались: «Крамер против Крамера», «Побудь в моей шкуре», «Чужая», «Оптом дешевле 2» и «Манчестер у моря».

Источник

попкорнnews