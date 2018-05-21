Universal выпустили тизер к сиквелу «Мира Юрского периода»

Колин Треворроу. Киностудия Universal Pictures опубликовала интригующий тизер к одному из самых ожидаемых фильмов этого года «Мир Юрского периода 2», исполнительными продюсерами которого являются Стивен Спилберг

Напомним, что сиквел пронизывают невероятные приключения и острые ощущения, ведь это синонимы к одной из самых популярных франшиз в истории кино. Действие будет происходить на острове с динозаврами, где когда-то находился парк развлечений. Однако после того, как в сердце острова проснулся вулкан, всем существам угрожает опасность.

В российский прокат «Мир Юрского периода 2» выйдет 7 июня 2018 года.