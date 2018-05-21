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Universal выпустили тизер к сиквелу «Мира Юрского периода»
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Universal выпустили тизер к сиквелу «Мира Юрского периода» 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Киностудия Universal Pictures опубликовала интригующий тизер к одному из самых ожидаемых фильмов этого года «Мир Юрского периода 2», исполнительными продюсерами которого являются Стивен Спилберг и Колин Треворроу.
Напомним, что сиквел пронизывают невероятные приключения и острые ощущения, ведь это синонимы к одной из самых популярных франшиз в истории кино. Действие будет происходить на острове с динозаврами, где когда-то находился парк развлечений. Однако после того, как в сердце острова проснулся вулкан, всем существам угрожает опасность.
Главные роли в фильме исполнили Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард. В актерский состав также вошли Даниэлла Пинеда, Джеральдин Чаплин, Рейф Сполл, Джефф Голдблюм, Тоби Джонс, Тед Левайн, Джеймс Кромуэлл и Джастис Смит. Режиссером сиквела выступает постановщик «Невозможного» Хуан Антонио Байона, а продюсируют проект Белен Атьенса, Патрик Краули и Фрэнк Маршалл.
В российский прокат «Мир Юрского периода 2» выйдет 7 июня 2018 года.
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