Кинокомпания Toho объявила о планах по запуску киновселенной «Годзиллы»

Студия собирается выпускать по одному фильму каждые два года.

«Годзилла: Возрождение»

Топ-менеджер кинокомпании Toho Кэидзи Ота (Keiji Ota) рассказал о планах по созданию собственной киновселенной, связанной с Годзиллой и другими культовыми японскими монстрами.

В данный момент Годзилла входит в состав вселенной MonsterVerse, развитием которой занимается Legendary и Warner Bros. Проект стартовал в 2014 году с картины «Годзилла», за которой последовал «Конг: Остров черепа».

В 2019 году запланирована премьера сиквела «Годзилла: Король монстров», а ещё через год монстров столкнут между собой в «Годзилле против Конга».

До 2021 года распространением продукции по «Годзилле» на западном рынке будет заниматься Голливуд, однако затем права должны вернуться к Toho.

После этого, по словам Кэидзи Ота, студия самостоятельно займётся развитием киновселенной. Планируется «непрерывно» выпускать по одному фильму каждые два года или ежегодно.

Ота хочет, чтобы на одном экране могли встретиться Годзилла, насекомоподобный монстр Мотра и дракон Гидора также, как в киновселенной Marvel это делают, например, Железный человек и Халк.

При этом, по словам Оты, продолжение картины «Годзилла: Возрождение» (2016) режиссёра Хидэаки Анно не входит в планы студии.

Дебютный фильм вселенной MonsterVerse, «Годзилла», при бюджете 160 миллионов собрал в мировом прокате 529 миллионов долларов. «Конг: Остров черепа» заработал 566 миллионов с бюджетом 185 миллионов долларов.

«Годзилла: Возрождение» 2016 года не располагал крупным бюджетом и собрал около 77 миллионов долларов. По словам Кэидзи Ота, картина Хидэаки Анно стала «крупным хитом».

#кино