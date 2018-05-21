Брэдли Купер снимется вместе с Клинтом Иствудом в его новом фильме

Брэдли Купер снимется в новой драме обладателя премии «Оскар» Клинтона Иствуда «The Mule», где режиссер выступит не только постановщиком фильма, но и исполнит главную роль. Ранее Купер и Иствуд работали вместе над боевиком 2014 года «Снайпер».

Клинт Иствуд сыграет одинокого и сломленного старика Эрла Стоуна. Когда он теряет свой бизнес, ему предлагают достаточно простую работу водителя, однако Эрл даже не догадывался, что его наняли курьером для транспортировки кокаина в Мексику. Брэдли Купер исполнит роль федерального агента.