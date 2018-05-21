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Брэдли Купер снимется вместе с Клинтом Иствудом в его новом фильме
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Брэдли Купер снимется вместе с Клинтом Иствудом в его новом фильме 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Брэдли Купер снимется в новой драме обладателя премии «Оскар» Клинтона Иствуда «The Mule», где режиссер выступит не только постановщиком фильма, но и исполнит главную роль. Ранее Купер и Иствуд работали вместе над боевиком 2014 года «Снайпер».
Клинт Иствуд сыграет одинокого и сломленного старика Эрла Стоуна. Когда он теряет свой бизнес, ему предлагают достаточно простую работу водителя, однако Эрл даже не догадывался, что его наняли курьером для транспортировки кокаина в Мексику. Брэдли Купер исполнит роль федерального агента.
Производством фильма займутся кинокомпании Warner Bros. и Imperative Entertainment. Продюсировать проект будут Дэн Фридкин и Брэдли Томас. Когда картина выйдет на большие экраны и кто еще войдет в актерский состав пока не сообщается.
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