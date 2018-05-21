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Второй «Дэдпул» потеснил новых «Мстителей» в российском прокате
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Второй «Дэдпул» потеснил новых «Мстителей» в российском прокате 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Фильм Дэвида Литча «Дэдпул 2» возглавил российский бокс-офис по итогам своих первых прокатных выходных, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные неофициальные данные.
Сиквел картины про антигероя-наемника в суперкостюме потеснил в прокате супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности». «Дэдпул 2» собрал в отечественных кинотеатрах 743,6 млн руб., а новые «Мстители» — только 118,5 млн руб., опустившись на вторую строчку рейтинга.
Вместе с тем общие сборы картины «Мстители: Война бесконечности» в России перевалили за 2 млрд руб. — сможет ли конкурировать с этим объемом продаж к финалу своего проката «Дэдпул 2», пока прогнозировать невозможно.
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