Второй «Дэдпул» потеснил новых «Мстителей» в российском прокате

Фильм Дэвида Литча «Дэдпул 2» возглавил российский бокс-офис по итогам своих первых прокатных выходных, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные неофициальные данные.

Сиквел картины про антигероя-наемника в суперкостюме потеснил в прокате супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности». «Дэдпул 2» собрал в отечественных кинотеатрах 743,6 млн руб., а новые «Мстители» — только 118,5 млн руб., опустившись на вторую строчку рейтинга.

Вместе с тем общие сборы картины «Мстители: Война бесконечности» в России перевалили за 2 млрд руб. — сможет ли конкурировать с этим объемом продаж к финалу своего проката «Дэдпул 2», пока прогнозировать невозможно.