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Дэвид Линч снимет фильм про актрису из «Твин Пикс»
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Дэвид Линч снимет фильм про актрису из «Твин Пикс» 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Американский режиссер Дэвид Линч снимет документальный фильм про актрису Кэтрин Коулсон, известную по роли Дамы с поленом в сериале «Твин Пикс».
Фильм под названием «Я знаю Кэтрин, Даму с поленом» расскажет о жизни актрисы и о ее знаменитом образе. В байопике также будут представлены эксклюзивные интервью с Дэвидом Линчом и другими актерами из его работ. По словам режиссера, он хочет показать ту Кэтрин, о которой обычный зритель даже не догадывался: о ее заботе об окружающей среде, о муже раввине и о голливудской истории.
«Для тех из вас, кто знаком с ее ролью в «Твин Пикс» или видел ее выступление на фестивале Oregon Shakespeare, будет понятно то волшебство, которое она несла с собой на сцену», — сказал режиссер.
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