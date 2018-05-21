Дэвид Линч снимет фильм про актрису из «Твин Пикс»

Американский режиссер Дэвид Линч снимет документальный фильм про актрису Кэтрин Коулсон, известную по роли Дамы с поленом в сериале «Твин Пикс».

Фильм под названием «Я знаю Кэтрин, Даму с поленом» расскажет о жизни актрисы и о ее знаменитом образе. В байопике также будут представлены эксклюзивные интервью с Дэвидом Линчом и другими актерами из его работ. По словам режиссера, он хочет показать ту Кэтрин, о которой обычный зритель даже не догадывался: о ее заботе об окружающей среде, о муже раввине и о голливудской истории.

«Для тех из вас, кто знаком с ее ролью в «Твин Пикс» или видел ее выступление на фестивале Oregon Shakespeare, будет понятно то волшебство, которое она несла с собой на сцену», — сказал режиссер.