Актеры, с которыми никто не хочет работать 

В любом коллективе есть люди со скверным характером, скандалисты и лентяи, с которыми никто не хочет работать. Киноиндустрия не является исключением, ведь мир кино довольно тесен. Знаете, какие актёры выводят из себя режиссёров и коллег?
1. Шеннен Доэрти, которая стала известной после участия в сериалах «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные». Шеннен постоянно скандалила на съёмочной площадке и ругалась с коллегами, заслужив репутацию неуживчивой актрисы.
2. Уэсли Снайпс, который на съёмках «Блэйд: Троица» заносчиво вёл себя по отношению к коллегам, не стеснялся использовать запрещённые препараты прямо в трейлере и во время одного из конфликтов пытался задушить режиссёра.
3. Линдси Лохан, которая совсем потеряла голову после успеха первых фильмов. Девушка начала сниматься, ещё будучи ребёнком, и сразу же стала любимицей режиссёров. Но повзрослев, она по-своему стала использовать славу: посещала странные вечеринки, злоупотребляла алкоголем и наркотиками.
4. Эдвард Нортон, который долгое время слыл невыносимым перфекционистом, стремящимся взять под контроль съёмочный процесс, что в итоге приводило к непредсказуемым результатам.