Актеры, с которыми никто не хочет работать

В любом коллективе есть люди со скверным характером, скандалисты и лентяи, с которыми никто не хочет работать. Киноиндустрия не является исключением, ведь мир кино довольно тесен. Знаете, какие актёры выводят из себя режиссёров и коллег?

1. Шеннен Доэрти, которая стала известной после участия в сериалах «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные». Шеннен постоянно скандалила на съёмочной площадке и ругалась с коллегами, заслужив репутацию неуживчивой актрисы.

2. Уэсли Снайпс, который на съёмках «Блэйд: Троица» заносчиво вёл себя по отношению к коллегам, не стеснялся использовать запрещённые препараты прямо в трейлере и во время одного из конфликтов пытался задушить режиссёра.

3. Линдси Лохан , которая совсем потеряла голову после успеха первых фильмов. Девушка начала сниматься, ещё будучи ребёнком, и сразу же стала любимицей режиссёров. Но повзрослев, она по-своему стала использовать славу: посещала странные вечеринки, злоупотребляла алкоголем и наркотиками.