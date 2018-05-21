Вуди Харрельсон и Джеймс Марсден в трейлере фильма «Шок и трепет»

В сети появился первый трейлер драматического триллера Роба Райнера «Шок и трепет», основанного на реальных событиях.

В марте 2003 года американские военные вторглись в Ирак под предлогом найти оружие массового уничтожения, якобы находящееся там. Операция, получившая неофициальное название «Шок и трепет», на самом деле была направлена на свержение режима Саддама Хусейна.