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Вуди Харрельсон и Джеймс Марсден в трейлере фильма «Шок и трепет»
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Вуди Харрельсон и Джеймс Марсден в трейлере фильма «Шок и трепет» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
В сети появился первый трейлер драматического триллера Роба Райнера «Шок и трепет», основанного на реальных событиях.
В марте 2003 года американские военные вторглись в Ирак под предлогом найти оружие массового уничтожения, якобы находящееся там. Операция, получившая неофициальное название «Шок и трепет», на самом деле была направлена на свержение режима Саддама Хусейна.
В центре сюжета окажется группа журналистов, оспоривших заявление Буша-младшего о том, что в Ираке находится химическое оружие. Они предлагали альтернативный взгляд на события в Иране, позже их статьи оказались пророческими.
Главные роли в картине «Шок и трепет» сыграли Вуди Харрельсон («Хан Соло: Звёздные войны. Истории»), Джеймс Марсден («Мир Дикого Запада»), Томми Ли Джонс («Люди в черном»), Джессика Бил («Легкое поведение») и Милла Йовович («Обитель зла»).
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