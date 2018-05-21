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Валентин Гафт в Тбилиси: как прошел творческий вечер известного актера
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Валентин Гафт в Тбилиси: как прошел творческий вечер известного актера 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Творческий вечер в столице Грузии провел знаменитый советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как Гафт выступил перед грузинской аудиторией
Знаменитый актер театра и кино Валентин Гафт провел творческий вечер в Свободном театре в Тбилиси. На вечере прозвучали стихи именитого артиста, отрывки из его книги, многочисленные эпиграммы, посвященные коллегам по актерскому цеху и знаменитым общественным деятелям. А также состоялся показ отрывков из популярных и менее известных картин с участием Валентина Иосифовича.
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