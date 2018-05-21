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«Улицу Сезам» переснимут с сексом, убийствами и наркотиками
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«Улицу Сезам» переснимут с сексом, убийствами и наркотиками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В сети появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых» с персонажами-куклами, стилизованными под детское образовательное телешоу «Улица Сезам». Ролик опубликован на YouTube-канале STX Entertainment.
Лента расскажет о том, как куклы и люди уживаются бок о бок в Лос-Анджелесе. По сюжету, в городе начинают убивать артистов, снимавшихся в популярном телешоу. Найти преступника пытаются частный детектив (Билл Барретта, озвучка) и женщина-полицейский (Мелисса МакКарти).
«Никакого Сезам. Настоящая улица», — сообщается в трейлере.
Режиссером выступил Брайан Хенсон, работавший над сериалом «Маппеты» в конце 1990-х. Брайан — сын Джима Хенсона, создателя персонажей «Улицы Сезам» и автора юмористической передачи «Маппет-шоу».
Премьера фильма запланирована на 16 августа.
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