Историю мальчика из Северной Осетии показали на Каннском фестивале

В рамках программы Short Film Corner («Уголок короткого метра») на Каннском кинофестивале показали российский документальный фильм «Не время для героизма», в котором рассказывается о детях, совершивших подвиги, в том числе об осетинском мальчике, спасшем друга, провалившегося под лед.

Одним из семи героев фильма стал 12-летний Сармат Дулаев, который в феврале 2017 года спас своего одноклассника. Когда мальчики спустились поиграть к реке, под одним из них треснул лед. Второй не растерялся и, рискуя жизнью, вытащил друга из воды

«Находясь на 71-ом Каннском международном кинофестивале, мы не могли не рассказать о гордости нашей страны в лице маленьких детей, которые своей храбростью, бесстрашием и большим сердцем доказывают существование великой силы добра в нашем мире», — сообщила режиссер Алана Цховребова. Ее слова передает газета «Слово».

35-минутный фильм был создан по инициативе «Молодой гвардии Единой России» специально для «Форума маленьких героев» в декабре 2017 года. В его основе семь историй о героических поступках, совершенных детьми из разных российских городов. Режиссером фильма выступила сотрудница организации Алана Цховребова, для которой картина стала дебютной. Теперь короткометражная лента пополнила электронную библиотеку Каннского кинофестиваля.