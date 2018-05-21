Вячеслав Невинный: почему советский актер учился ходить заново

Лицо Вячеслава Невинного в Советском Союзе было знакомо всем от мала до велика. Он сыграл множество ролей как в фильмах для взрослых, так и в картинах, предназначенных для юных зрителей. Однако далеко не все знают о том, что знаменитый Весельчак У из «Гостьи из будущего» долгие годы болел, а однажды ему даже пришлось заново учиться ходить.

Упорный Невинный

Слава Невинный родился в Туле в 1934 году во вполне рядовой семье. Его отец трудился на местном заводе, а мать работала на железной дороге. Неизвестно от кого из них мальчик унаследовал актерский талант, но театром он увлекался с детства. Слава занимался в художественной самодеятельности, а после школы точно решил, что будет актером.

Примечательно, что в школу-студию МХАТ юношу с первого раза не приняли. Но Невинный, обладая упорным характером, не отступил. Он уехал обратно в родную Тулу и попросился в тамошний театр юного зрителя. Его взяли. Играл Вячеслав, конечно, далеко не главные роли, но зато за несколько месяцев, проведенных на сцене, он набрался необходимого опыта, познал некоторые тонкости актерского ремесла и через год уже без особых хлопот поступил-таки в заветное учебное заведение.

Избыточный вес и диабет

Закончив мхатовскую школу, Невинный был принят на службу в столичный театр и начал сниматься в кино. Если пересмотреть первые картины, в которых играл Вячеслав Михайлович, такие как «Коммунист», «Испытательный срок» или «Третий тайм», то можно заметить, что актер в них совсем не полный, а даже стройный. Избыточный вес, которым в более поздние годы стал страдать Невинный, являлся следствием его болезни и методов ее лечения. Еще в молодости ему прописали гормоны, от которых и появились лишние килограммы. Однако даже этот недостаток актер сумел превратить в достоинство. Ведь именно благодаря габаритам Вячеслава Михайловича его и узнавали зрители.

Спустя несколько лет вдобавок ко всему у артиста обнаружили сахарный диабет. Долгое время он боролся с коварным недугом, продолжая работать. Невинный снялся более чем в 70-ти фильмах, озвучил около полусотни мультфильмов, был занят во многих спектаклях и радиопостановках. Так продолжалось до 2003 года, когда болезнь все-таки начала одерживать над актером верх.

Ампутация ног В 2005 году из-за диабета у Невинного развилась гангрена. Врачам пришлось удалить Вячеславу Михайловичу часть левой ноги. Безусловно, это не далось актеру легко. Но в конце концов он сумел пересилить себя и не впасть в уныние. Тем более что благодаря хлопотам коллег ему изготовили протез, и Невинный принялся снова учиться ходить. Он мечтал, что снова будет выходить на сцену, как прежде. Но через несколько месяцев гангрена поразила и правую ногу. Ее тоже ампутировали. Тем не менее актер верил, что еще поднимется. Однако этого не случилось.

В течение всего этого трудного периода рядом с Вячеславом Михайловичем находились его родные, близкие, друзья и коллеги, которые всячески помогали ему в борьбе с невидимым врагом. Но противник победил. 31 мая 2009 года актера не стало.