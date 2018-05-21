«Дэдпул 2» сверг с трона «Мстителей» 

Стартовавший в прокате «Дэдпул 2» прервал триумф картины «Мстители: Война бесконечности», несколько недель возглавлявшей российский прокат по кассовым сборам. Второй части комиксов о самом болтливом супергерое в истории удалось, по предварительным данным, собрать кассу в 670-675 миллионов рублей, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Впрочем, для «Дэдпула 2» этот старт удачным назвать нельзя: сиквел собрал на первых выходных на 24% меньше, чем первая часть (882 миллиона рублей).
«Мстители: Война бесконечности», третью неделю идущий в российских кинотеатрах, заработал 105 миллионов рублей. Общая касса фильма в России достигла 1,76 миллиарда рублей, а с учетом СНГ — превысила 2 миллиарда.
Еще одна новинка проката — неонуар «Конченая» с Марго Робби — интереса у россиян не встретила: за первые выходные сборы картины составили 17-18 миллионов рублей.