Целый океан против двоих: Новый трейлер фильма «Во власти стихии»

Режиссер «Эвереста» Бальтасар Кормакур представил трейлер своего нового фильма «Во власти стихии».

В центре захватывающей истории окажется влюбленная пара, чей роман вспыхнул на Таити. Они отправляются в опасное приключение на яхте по Тихому океану. Молодым людям предстоит проплыть 4000 миль и перегнать роскошное судно в Калифорнию. Но у стихии на них свои планы. Когда на яхту обрушивается мощнейший ураган, ребятам придется очень постараться, чтобы выжить.

«Во власти стихии» в кино с 28 июня.