Баста, черный куклуксклановец и гигантская собаченька-робот: главные трейлеры прошлой недели

Регулярная понедельничная подборка главных трейлеров прошлой недели. Редакция продолжает бдить, чтобы вы не пропустили ничего стоящего.

Во-первых:

Шоу должно продолжаться: первый тизер «Богемской рапсодии»

Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой в главной роли

Первый трейлер перезапуска «Зачарованных»

«Шестое чувство» по-русски: трейлер фильма «Проводник»

Тимоти Шаламе в тизере драмы «Красивый мальчик»

Во-вторых: Лето

22-я миля

Марк Уолберг в боевике об агенте ЦРУ , который должен доставить в аэропорт важного свидетеля по политическому делу. Между ними и самолётом всего 22 мили, но на этом пути везде смертельные ловушки и враги, готовые убивать. В кино с 23 августа.

Черный клановец

Правдивая история о том, как афроамериканский полицейский Рон Столлуорт в конце семидесятых проник в Ку-клукс-клан и был избран главой местной группировки! В главных ролях Джон Дэвид Вашингтон и Адам Драйвер . Мировая преьера фильма прошла на Каннском кинофестивале, а доберется ли он до России — пока неизвестно.

A-X-L Крутая высокотехнологичная собака размером с мотоцикл, которую нашел Майлз, мгновенно привязалась к новому хозяину и не хочет возвращаться к военным, создавшим её. Майлз будет её защищать. В кино с 9 августа.