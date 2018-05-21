Баста, черный куклуксклановец и гигантская собаченька-робот: главные трейлеры прошлой недели 

Регулярная понедельничная подборка главных трейлеров прошлой недели. Редакция продолжает бдить, чтобы вы не пропустили ничего стоящего.
Во-первых:
Шоу должно продолжаться: первый тизер «Богемской рапсодии»
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой в главной роли
Первый трейлер перезапуска «Зачарованных»
«Шестое чувство» по-русски: трейлер фильма «Проводник»
Итан Хант и Кларк Кент: трейлер «Миссия невыполнима: Последствия»
«Дом, который построил Джек»: вышел трейлер нового фильма Ларса фон Триера
Трейлер романтической комедии с Киану Ривзом и Вайноной Райдер
Тимоти Шаламе в тизере драмы «Красивый мальчик»
Во-вторых: Лето
Первый полноценный трейлер последнего фильма Кирилла Серебренникова. Действие картины происходит в 1981 году: в то лето, в атмосфере зарождающегося русского рока, музыкант Виктор Цой познакомится с Майком Науменко и запишет свой первый альбом. Картина выйдет в российский прокат уже 7 июня.
22-я миля
Марк Уолберг в боевике об агенте ЦРУ, который должен доставить в аэропорт важного свидетеля по политическому делу. Между ними и самолётом всего 22 мили, но на этом пути везде смертельные ловушки и враги, готовые убивать. В кино с 23 августа.
Черный клановец
Правдивая история о том, как афроамериканский полицейский Рон Столлуорт в конце семидесятых проник в Ку-клукс-клан и был избран главой местной группировки! В главных ролях Джон Дэвид Вашингтон и Адам Драйвер. Мировая преьера фильма прошла на Каннском кинофестивале, а доберется ли он до России — пока неизвестно.
A-X-L Крутая высокотехнологичная собака размером с мотоцикл, которую нашел Майлз, мгновенно привязалась к новому хозяину и не хочет возвращаться к военным, создавшим её. Майлз будет её защищать. В кино с 9 августа.