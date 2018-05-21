Кинофестиваль «Зеркало» откроется рок-концертом Вячеслава Бутусова

"В этом году в рамках открытия кинофестиваля 12 июня состоится большой рок-концерт Вячеслава Бутусова. На городской площади Юрьевца будет установлена сцена, экран для кинопоказов, организовано пространство для зрителей. Мероприятие могут посетить все желающие абсолютно бесплатно", — отметили организаторы.

Ранее ТАСС сообщал, в этом году впервые основные мероприятия кинофорума, включая открытие, пройдут на родине кинорежиссера, в городе Юрьевец, а не в Иванове. «В Юрьевце пройдет своеобразный „фестиваль в фестивале“ — на главной площади города планируется организовать кинотеатр под открытым небом, ночью будут показывать кино, в большей степени зрительское, а также будет организован большой фудкорт, где можно будет попробовать знаменитую юрьевецкую уху, луковое варенье, плёсского копченого леща, шуйскую настойку, кинешемские пельмени, ивановские щи», — пояснили организаторы.

Также впервые фестивальные мероприятия «Зеркала» пройдут и в других городах региона. Нововведением кинофорума станет программа «Кино на колесах» — в нескольких городах Ивановской области бесплатно представят картины фестиваля и состоится обсуждение. «Зрителям региона представят фильм „В центре циклона“ — победитель документального конкурса „Зеркала“ прошлого года и картину „Аритмия“ Бориса Хлебникова », — добавили устроители фестиваля.