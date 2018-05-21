Кинофестиваль «Зеркало» откроется рок-концертом Вячеслава Бутусова 

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Рок-концерт музыканта Вячеслава Бутусова откроет ХII международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» в городе Юрьевец Ивановской области. Об этом в понедельник сообщили организаторы киносмотра.
"В этом году в рамках открытия кинофестиваля 12 июня состоится большой рок-концерт Вячеслава Бутусова. На городской площади Юрьевца будет установлена сцена, экран для кинопоказов, организовано пространство для зрителей. Мероприятие могут посетить все желающие абсолютно бесплатно", — отметили организаторы.
Ранее ТАСС сообщал, в этом году впервые основные мероприятия кинофорума, включая открытие, пройдут на родине кинорежиссера, в городе Юрьевец, а не в Иванове. «В Юрьевце пройдет своеобразный „фестиваль в фестивале“ — на главной площади города планируется организовать кинотеатр под открытым небом, ночью будут показывать кино, в большей степени зрительское, а также будет организован большой фудкорт, где можно будет попробовать знаменитую юрьевецкую уху, луковое варенье, плёсского копченого леща, шуйскую настойку, кинешемские пельмени, ивановские щи», — пояснили организаторы.
Также впервые фестивальные мероприятия «Зеркала» пройдут и в других городах региона. Нововведением кинофорума станет программа «Кино на колесах» — в нескольких городах Ивановской области бесплатно представят картины фестиваля и состоится обсуждение. «Зрителям региона представят фильм „В центре циклона“ — победитель документального конкурса „Зеркала“ прошлого года и картину „Аритмия“ Бориса Хлебникова», — добавили устроители фестиваля.
ХII международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» в 2018 году пройдет с 12 по 17 июня в Ивановской области. Киносмотр в 2007 году учредило правительство Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ в честь 75-летия со дня рождения Андрея Тарковского. Андрей Тарковский (1932 — 1986) — советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей. Среди самых известных фильмов режиссера — «Сталкер», «Иваново детство», «Жертвоприношение», «Ностальгия», «Зеркало», "Андрей Рублев".