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Выборгский «Фаворит» бесплатно показал ветеранам и пенсионерам фильм «Танки»
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Выборгский «Фаворит» бесплатно показал ветеранам и пенсионерам фильм «Танки» 

Ivyborg.ru 46 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Ветеранов, пенсионеров, учителей и детей пригласили в Выборге на благотворительный кинопоказ в местный кинотеатр. Объединение «Фаворит Выборге» второй раз организовывает подобную акцию
В общественные организации ветеранов, инвалидов, в школы города и в приемные депутатов передали более 300 бесплатных билетов. Их разобрали за несколько дней.
Более 300 билетов на показ были переданы в общественные организации ветеранов, инвалидов, в общественные приемные депутатов, школы города. Разобрали их буквально за пару дней.
Председатель общественного объединения «Фаворит Выборг» Александр Ппетров отметил, это не последняя подобная акция.
Напомним, в феврале 2018 года «Фаворит» устроил бесплатный показ фильма «Движение вверх» в Выборге. В преддверии праздника Дня защитника Отечества, общественное объединение «Фаворит Выборг» по просьбе Совета ветеранов и Совета депутатов города Выборга организовал бесплатный показ нашумевшего российского фильма о сборной СССР по баскетболу «Движение вверх».
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