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Глупые киноштампы про конец света
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Глупые киноштампы про конец света 

Рамблер 28 минут назад
Тема конца света — одна из самых популярных в кино. Либо герой-одиночка или компания смельчаков-безумцев пытаются предотвратить апокалипсис, либо они же борются с его последствиями. Но как правило, в фильмах мы видим романтизированную историю, а вот о реальных опасностях, которые будут поджидать человека, если конец света всё-таки наступит, создатели блокбастеров умалчивают.
1. В кино на защиту цивилизации встают силачи со стальными мускулами и красотки с навыками суперагентов, которые в любой подходящей ситуации пускают в ход кулаки. И как же они лечатся и восстанавливаются после драк при почти полном отсутствии медицинской помощи в пост-апокалиптическом мире?
2. Голливудское кино рассказывает, что когда планета переживает конец света и уцелеет лишь группа людей, то можно будет пользоваться чужими вещами, в том числе машинами. Вопрос лишь в том, где персонажи берут столько бензина?
3. Герои фильмов о конце света всегда в отличной форме. Они вынуждены убегать от зомби или охотиться на инопланетян, и эти занятия вполне заменяют им занятия в тренажёрном зале. Но остаётся непонятным, кто занимается сельским хозяйством и производит еду?
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