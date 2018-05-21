Фильм «Дэдпул 2» собрал за выходные 743,6 млн рублей 

Картина Дэвида Литча «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом в главной роли собрала в российском прокате за первые прокатные выходные 743,6 миллионов рублей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на kinobusiness.com.
На втором месте «прокатного» рейтинга «Мстители: Война бесконечности» — 118, 5 миллиона рублей.
Общая касса фильма Энтони и Джо Руссо превысила планку в два миллиарда рублей. Получится ли у героя Райана Рейнольдса сорвать подобный «джекпот», пока неизвестно.
15 мая премьера нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» прошла на Каннском кинофестивале. Во время показа около сотни зрителей ушли из зала.