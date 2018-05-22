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Райан Рейнольдс сыграл в «Дэдпуле 2» сразу четыре роли
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Райан Рейнольдс сыграл в «Дэдпуле 2» сразу четыре роли 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Премьера фантастического комедийного боевика «Дэдпул 2» прошла 10 мая в мире, а 17 мая фильм увидел российский зритель. Канадский актер Райан Рейнольдс сыграл в картине не только главного героя, но и несколько второстепенных персонажей. Все роли Рейнольдса в одном фильме не остались незамеченными порталом Medialeaks.
В картине было много юмора, а также нашлось место и для интриг, которые зрители начинают разгадывать лишь спустя время после просмотра. Например, звездное камео Бреда Питта не ускользнуло от внимания большинства зрителей. А вот количество ролей, сыгранных в фильме Райаном Рейнольдсом, для многих так и осталось загадкой.
Скажем только, что камео Рейнольдса были неожиданными, и большинство из них находились в сценах после титров. Самая незаметная роль канадского актера пришлась на основной сюжет фильма, но настоящим «невидимкой» в картине стал Мэтт Дэймон, сыгравший очень нетипичную для себя роль.
Ранее стало известно, что картина Дэвида Литча «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом в главной роли собрала в российском прокате за первые прокатные выходные 743,6 миллиона рублей.
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