Майский киномарафон: «Интерактивное ТВ» «Ростелекома» стало в праздники центром развлечения и досуга

«Видеопрокат» и «Караоке» в майские праздники стали самыми востребованными сервисами среди абонентов «Ростелекома» в Нижегородской области. Об этом сообщает департамент внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком».

С 29 апреля по 9 мая пользователи «Интерактивного ТВ» посмотрели свыше сорока тысяч фильмов и сериалов и исполнили около трех тысяч песен.

Согласно информации, наибольший интерес в праздничные дни вызвали фильмы в категории «Прямо из кинотеатра» — новинки мирового и отечественного кино, которые становятся доступны в «Видеопрокате» практически сразу после премьерных показов на широких экранах. Самой рейтинговой лентой оказалась российская комедия «Я худею». Популярностью также пользовались «Кролик Питер», «Лед», «Джуманджи: Зов джунглей», «Джон Уик 2». Мультипликационные фильмы «Вспыш и чудо-машинки. Спасательные гонки», «Рапунцель: Запутанная история» и «Тачки 3» стали хитами у юных телезрителей, не уступающих взрослой аудитории по активности пользования сервисом.

Наибольшее количество обращений к «Караоке» зафиксировано первого и шестого мая. Чаще всего абоненты «Интерактивного ТВ» исполняли песни «18 мне уже» («Руки вверх»), «Батарейка» («Жуки»), «Выпускной» (Баста), «Женщина, я не танцую» (A-Dessa), «Кукушка» (В. Цой).

««Интерактивное телевидение» «Ростелекома» в выходные и праздничные дни традиционно становится центром досуга и развлечений. Это настоящий домашний кинотеатр, который объединяет гостей у телеэкрана. Смотреть можно и громкие премьеры, и классику отечественного и зарубежного кино. Фильм и время показа зрители выбирают сами. При этом ленту всегда можно поставить на паузу, чтобы спеть, например, «Караоке», а затем возобновить просмотр», — рассказал директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Антон Назаровский.