Что погубило Диму Сомова из «Чучела»

Дети актеров всегда находятся под пристальным вниманием публики. Иногда звездные родители поддерживают своих отпрысков в стремлении продолжить семейную династию, иногда категорически запрещают, опасаясь, что превратности профессии могут погубить ребенка. Но не всегда получается обмануть судьбу.

В 1983 году Ролан Быков снял наверно самый острый фильм о жизни советских школьников, где показал их совсем не сусально-положительными пионерами, а сложными и неоднозначными личностями. Роль "золотого мальчика" Сомова сыграл Дима Егоров.

Однако каждый, кто знал фамилию его матери, не сомневался, что мальчику уготовлена большая кинематографическая карьера. Дмитрий Егоров был сыном знаменитой актрисы Натальи Кустинской , одной из самых красивых женщин советского экрана.

Отцом мальчика был дипломат Олег Волков , однако воспитал его третий муж актрисы, космонавт Борис Егоров , который дал ему свое отчество и фамилию.

Отличник, Дима с детства превосходно говорил по-английски (с ним занимался Егоров), был серьезным и уже тогда привлекательным. В общем, у него было немало общего со своим героем Димой Сомовым.

Возможно, поэтому Быков, отчаянно искавший актера на главную мужскую роль, увидев его, немедленно заявил "Мне нужен этот мальчик. У него серьёзное лицо и капризная губа!"

Подобные предложения Диме уже поступали, но родители были против возможной актерской карьеры сына, они связывали его будущее с международными отношениями. Но Егоров в этот момент находился в США, а возражения Кустинской Быков, известный своим резким нравом, просто отмел в сторону.

Съемки фильма, несмотря на то, что дети подружились, проходили в жестком режиме. Быков не делал скидок ни для маленьких актеров, ни для себя.

Поэтому, несмотря на яркий кинодебют, Дима, очевидно, решил прислушаться к советам родителей и выбрал экономический факультет МГИМО

В 1991 году Дмитрий женился на Наталье, заведующей юридическим отделом у Иосифа Кобзона . Вскоре молодожены стали родителями, однако последовал тяжелый удар. У мальчика диагностировали гидроцефалию, и он скончался в семь месяцев. Супруги были убиты горем, Наталья начала пить и настояла на разводе, хотя Дмитрий просил ее не торопиться с решением.

Общественно-политические потрясения начала 90-х также не обходят его стороной. Дмитрий был ранен около Останкинской телебашни в ходе осенних событий 1993 года в Москве.

А в 1994 году умирает приемный отец и главный авторитет в жизни Дмитрия — космонавт Борис Егоров. Дмитрий тяжело переживает утрату.

Скоро в его жизни появляется новая девушка, Ольга, с которой Кустинская впоследствии связывала произошедшие с сыном трагические перемены.

Ольга не смогла стать надежной опорой в жизни Дмитрия. Она бешено его ревновала, много пила и принимала наркотические вещества. Дмитрий вскоре перенял образ жизни жены. В пьяном угаре они часто выясняли отношения и даже дрались.

По словам Кустинской, однажды Ольга ударила ее сына каблуков в висок, и он чудом выжил. В их окружении появились сомнительные знакомые, начали исчезать деньги.

20 октября 2002 года Дмитрий поссорился с матерью и ушел, хотя актриса не хотела его отпускать. Он объяснил, что они с Ольгой приглашены в гости. Больше Кустинская его не увидит.

Дмитрий Егоров умер при невыясненных обстоятельствах. Официальной причиной смерти указана сердечная недостаточность, но Кустинская до конца жизни была убеждена, что его убила Ольга. По ее словам, незадолго до своей смерти, девушка призналась в этом, будучи пьяной. Ольга также вскоре скончалась, замерзнув на Патриарших прудах.

Дмитрий Егоров похоронен на Кунцевском кладбище.