Актеру Андрею Харитонову поставили предварительный диагноз

Актер театра и кино Андрей Харитонов госпитализирован в тяжелом состоянии в 67-ю городскую больницу 20 мая. Экстренные службы вызывал личный врач Харитонова, у которого он консультировался по поводу возможного онкологического заболевания.

Как стало известно «КВ», 58-летнему актеру в последние несколько дней было плохо — болел живот. Скорее всего, недомогание было связано с более серьезным недугом, по поводу которого Харитонов общался с врачом Лечебно-реабилитационного центра Минздрава на Иваньковском шоссе, специалистом по онкологии (в частности, врач проводил исследования и написал научный труд о раке желудка).

Осмотрев пациента, медик понял, что необходима неотложная госпитализация. Он затруднился назвать точный диагноз — подозревал перитонит (воспаление брюшины) или панкреонекроз — осложнение острого панкреатита. Врачи «скорой помощи» предположили, что это может быть кишечная непроходимость и переправили в лечебное учреждение. Диагноз пока предварительный. Сейчас Харитонов в реанимации.

Справка «КВ»

Харитонов в 1980 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и тогда же дебютировал в кино ролью в сериале «Овод», принесшей ему популярность. Сыграл свыше 30 ролей, среди них главные в фильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Жизнь Клима Самгина» и другие.

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