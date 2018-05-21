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За что Демьяненко ненавидел Шурика
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За что Демьяненко ненавидел Шурика 

Рамблер 20 часов назад
Сложно представить, что любимый миллионами телезрителей Шурик был довольно противоречивым человеком в жизни. Александр Демьяненко, сыгравший культовую роль в серии, пожалуй, одних из самых известных фильмов СССР, вспоминается многим как человек с довольно непростым характером.
Придя на вступительные экзамены в театральный, он мог установить свои правила, сказав, что отказывается читать положенные стихи или басню, а вот диалог из пьесы Островского — пожалуйста. Мог запросто прогуливать пары или просто выйти посреди занятия и укатить в другой город. Он даже с возлюбленной расстался спонтанно, в одно мгновение — жили 16 лет счастливо, а в один из дней Александр собрал вещи и тихо ушел.
Роль Шурика, ставшая для артиста знаковой, не сразу ему таковой показалась. После прочтения сценария, Демьяненко сразу пришел к выводу, что картину ждет успех. Однако он был уверен, что участие в этом проекте много сил и времени у него не заберет, поэтому согласился сыграть, несмотря на то, что был уже утвержден на роль Гамлета в ленте Козинцева.
Образ Шурика, как говорил он сам, не был для него чем-то сложным и не вызывал никаких мук творчества — играл себя, немного больше дурачась, чем обычно. Но то, чего он не смог предугадать, в последствие решило всю его актерскую карьеру. Дело в том, что он не подразумевал, что из одной картины про забавного Шурика получится в итоге целая серия фильмов. Словом, работа с Гайдаем Александра закрутила надолго, а Козинцев так больше актеру и не позвонил. Гамлета, о котором так грезил Демьяненко, сыграл Иннокентий Смоктуновский.
Почти до последних дней своей жизни Александр ненавидел роль Шурика, аргументируя это тем, что комедийная, такая яркая роль напрочь испортила его карьеру, будто говоря всем режиссерам и зрителям, что ни кем, кроме как Шуриком, актер уже не представляется.
Так талантливый артист и остался в памяти актером одной роли. Для всех он просто — Шурик.
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